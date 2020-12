Wenn man in Ulm von Zeitreisen spricht, dann kommt man an einer Person nicht vorbei: Albert Einstein. Auch wenn die Familie Einstein kurz nach seiner Geburt nach München zog, ist er doch untrennbar mit Ulm verbunden. So sagte er 1929 gegenüber der Ulmer Abendpost: „Die Stadt der Geburt hängt dem Leben als etwas ebenso Einzigartiges an wie die Herkunft von der leiblichen Mutter. Auch der Geburtsstadt verdanken wir einen Teil unseres Wesens.“ Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ist auch heute noch ein wichtiger Eckpfeiler, unter anderem für das Thema Zeitreise. Laut aktuellem Stand der Wissenschaft sind Reisen in die Vergangenheit prinzipiell nicht möglich. Eine Reise in die Zukunft dagegen ist theoretisch machbar. Tatsächlich verhält es sich aber genau umgekehrt – zumindest, wenn die Zeitreise nicht physisch stattfindet. Einem kurzen Abstecher in die Vergangenheit steht dann nichts im Wege und jeder kann sie durchführen.

Vergangenheit ahoi

Eine Reise durch die Geschichte Ulms und Neu-Ulms ist überraschend einfach zu bewerkstelligen. Neben diversen Büchern über Entwicklung, Land und Leute lohnt sich ein Besuch in den beiden Stadtarchiven. Das Neu-Ulmer „Gedächtnis der Stadt“ befindet sich im Rathaus. Hier werden alle stadtgeschichtlichen Unterlagen aufbewahrt, die zur Dokumentation des städtischen Lebens dienen. Dazu zählen Zeitungsartikel, Postkarten, Plakate, Fotos und Unterlagen von Unternehmen und Vereinen. Das Ulmer Haus der Stadtgeschichte befindet sich im Schwörhaus auf dem Weinhof und zählt zu den ältesten Stadtarchiven Deutschlands. Es verwahrt die Überlieferung zur Geschichte Ulms seit seinen Anfängen. Dazu zählen auch etwa 150.000 Fotografien und mehr als 450.000 Negative. Im Gewölbesaal findet man zudem eine Dauerausstellung, die die wichtigsten Ereignisse und Themen der Ulmer Stadtgeschichte zeigt. Eine Zeitreise in die Ulmer Vergangenheit ist aber auch von zuhause aus durchführbar. Möglich gemacht wird sie durch historische Ulmer Filme. Bereits 2006 veröffentlichten das Stadtarchiv Ulm in Zusammenarbeit mit der Ulmer Firma protel Film und Medien die DVD-Edition „Historische Ulm-Filme“. 2012 erschien der zweite Teil, mit Filmmaterial aus dem Zeitraum 1922 bis 1972, erstmals in in HD-Qualität. Die DVDs sind im Handel mittlerweile zwar vergriffen, bei der Ulmer Zentralbibliothek kann man sie jedoch leihen. Auf Youtube finden sich zudem einige Ausschnitte. Eine etwas kuriose Art der Zeitreise ermöglicht der „Albert Einstein Discovery Center Ulm e.V.“, denn er macht die Vergangenheit tatsächlich greifbar. Der Verein vertreibt Tafeln, auf denen Ziegelstücke von Einsteins Geburtshaus montiert sind. Die Tafeln sind dabei aber nicht nur nette Designobjekte mit historischem Hintergrund. Durch den Erlös soll das „Albert Einstein Discovery Center“, eine Mischung aus Museum, Denkmal und Lernzentrum, in Ulm realisiert werden.

Abseits von altem Filmmaterial, Büchern und Tafeln ist es seit etwa drei Jahren möglich eine „echte“ Zeitreise zu unternehmen. Mit der 3D-Simulation „Birdly“ besucht man das Ulm des Jahres 1890 – als Vogel. Der Ablauf ist denkbar einfach. Man setzt eine Virtual-Reality-Brille auf und legt sich mit ausgestreckten Armen auf den Flugsimulator. Das Gerät erkennt nun die Armbewegungen als Flügelschlag und es kann losgehen. Die 3D-Brille zeigt die Ulmer Umgebung des ausgehen 19. Jahrhunderts, welche man frei erkunden kann. „Ich finde es genial. Es macht Riesenspaß und man bekommt einen schönen Einblick ins alte Ulm“, schwärmt Martin Herrmann, der die Zeitreise bisher zwei Mal angetreten ist: „Sich als Vogel frei durch die Luft zu bewegen fühlt sich toll an. Und dass vor dem Apparat ein Ventilator angebracht ist, wodurch man den Flugwind spürt, ist der Hammer.“ Neben der Fortbewegung als Vogel ist das Besondere an dem Programm, dass die Stadt hierfür eigens programmiert wurde. Anhand von historischen Bildern und Plänen entstand so ein detailliertes, virtuelles Ulm. „Klar, die Grafik könnte etwas besser oder zumindest höher aufgelöst sein, aber insgesamt ist es echt cool“, meint Martin Herrmann, der leidenschaftlicher Videospieler ist: „Ich hoffe das Programm wird weiter ausgebaut. Vielleicht mit mehr Interaktion oder auch anderen Zeitepochen.“ Warum „Birdly“ gerade das Jahr 1890 abbildet ist auch schnell geklärt: in diesem Jahr wurde der Turm des Ulmer Münsters fertiggestellt, ein wichtiger Punkt in der Stadtgeschichte.

Streitpunkt Stadthaus

Die Vergangenheit hat hier und da auch einige negative Seiten. Gerade was die Entwicklung Ulms angeht, gibt es manche Entscheidung, die nicht nur positiv aufgenommen wurde. Dazu zählen bei einigen das Stadthaus und die Neue Mitte. Die Wiblingerin Irmgard Weiß erinnert sich: „Der Münsterplatz war früher ja ein Parkplatz. Schön war der nicht, das stimmt. Aber als die dann das Stadthaus hin gebaut haben, war das nicht besser. So ein hässliches Gebäude. Das hat damals jeder gesagt. Ich finde es auch immer noch nicht schön, aber man gewöhnt sich ja an fast alles.“ Nicht nur Irm­gard Weiß war der Neubau ein Dorn im Auge. Das 1993 fertiggestellte Stadthaus war lange umstritten, da das Gebäude in den Augen vieler nicht zum gotischen Münster passte. Etwa zehn Jahre später gab es eine ähnliche Situation. Mit dem Bau der Neuen Mitte waren viele nicht einverstanden. Die Trennung des Münsterplatzes und des Rathauses durch drei große Betongebäude stieß so manchem sauer auf. „Das mit dem Parken zieht sich ein bisschen durch. Denn früher haben wir das Auto oft in der Neuen Straße abgestellt“, lacht Irmgard Weiß: „Was die sich dann dabei gedacht haben, da drei riesige Betonklötze hinzustellen, weiß ich bis heute nicht. Das sieht doch nicht schön aus.“ Skeptisch ist die Rentnerin auch, was die Sedelhöfe angeht, doch ihr fallen auch positive Beispiele ein – allen voran der Neubau der Ulmer Zentralbibliothek: „Die Glaspyramide mag ich sehr. Die hat so etwas Erhabenes. Sie stört hinter dem Rathaus auch nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde, die fügt sich da ganz gut ein.“

40 Kilometer mit dem Rad

Eine ganz andere Art der Zeitreise unternehmen Michael Haug und seine Ehefrau Brigitte. Gemeinsam mit fünf anderen starteten sie vor einigen Monaten den Beatles-Stammtisch. Die vier Pilzköpfe aus Liverpool haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Kurz nach der Gründung des Stammtischs waren es schon doppelt so viele Beatles-Fans, die sich im Neu-Ulmer Café D’Art getroffen haben, um über die „Fab Four“ zu fachsimpeln und um in Erinnerungen zu schwelgen. „Um die vier Beatles live erlebt zu haben, dazu bin ich zu jung“, sagt Birgit Wagner: „Die erste Boygroup der Welt habe ich durch die Plattensammlung meiner Eltern kennengelernt. Und getröstet haben mich John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr, nachdem mir im Krankenhaus die Weisheitszähne gezogen wurden. Die Krankenschwester hat mir damals zur Ablenkung von den Schmerzen einen Walkman mit deren Songs auf die Ohren gesetzt und: Es hat gewirkt!“ So hat jeder hier am Tisch seine ganz persönliche Beatles-Geschichte. „Here Comes the Sun – den Song spiele ich jeden Morgen auf meiner Gitarre, zwischen der Tasse Kaffee und der Zeitungslektüre“, erzählt Thomas aus Kellmünz. Um sich die neue LP „Let It Be“ zu kaufen, fuhr Bernie 1970 die gut 40 Kilometer von Krumbach nach Ulm mit dem Fahrrad und wieder zurück – das ist wahre Hingabe. Der Einzige in der Runde, der die Beatles tatsächlich live erlebt hat ist Peter Binder aus Vöhringen: „Im Münchner Circus-Krone-Bau. Zehn D-Mark Eintritt war für unseren Lehrlingslohn viel Geld! Es war ein tolles Erlebnis!“

Blick in die Zukunft

Entgegen der Expertenmeinung ist eine Reise in die Zukunft leider nicht ganz so einfach. Es kann nur spekuliert werden, wie sich Ulm und Neu-Ulm entwickeln werden. Ideen, Pläne und diverse Zukunftsszenarien gibt es auf beiden Seiten. Allen voran stehen sowohl in Ulm als auch Neu-Ulm die „integrierten Stadtentwicklungskonzepte“. Im Wesentlichen geht es dabei um eine flächensparende und klimagerechte Entwicklung, insbesondere der Innenstadt, sowie um nachhaltige Mobilität. Außerdem ist die Digitalisierung ein wichtiges Thema. Die Ziele sind klar: Mehr bezahlbarer Wohnraum, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Förderung von Fuß- und Fahrradverkehr sowie die Schaffung einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur. Ulm und Neu-Ulm wollen diese Ziele bis 2030 weitestgehend umsetzen. Mit der Inbetriebnahme der Linie 2, der Einführung von E-Rollern und der Nutzung von LoRaWAN, einer Datenübertragungstechnologie, die sich durch hohe Reichweite bei geringem Energiebedarf auszeichnet, ist der Grundstein gelegt. Was die kommenden zehn Jahre noch bringen werden, bleibt abzuwarten.