Philharmoniker im CCU Timo Handschuh dirigiert Weinbergs 3. Sinfonie

Ulm / Jürgen Kanold

Als der neue Intendant Kay Metzger kürzlich vom „Rückenwind“ sprach, den er am Theater Ulm spüre, legte Generalmusikdirektor Timo Handschuh bei der Spielplan-Pressekonferenz nach: „Die Philharmoniker und ich haben Rückenwind schon seit Jahren!“ Kann man so sagen: ausverkaufte Neujahrskonzerte, ausverkaufte Philharmonische Konzerte – wie auch wieder am Dienstagabend im Congress Centrum.

Handschuhs Credo mit Blick auf die nächste Saison lautet: „Wir wollen vieles ausprobieren und das Publikum noch glück­licher machen.“ Eine wirkliche Herausforderung steht den sehr frohen Zuhörern aber nicht bevor (siehe Infokasten), das Programm ist klassisch-(spät)romantisch gewählt, feiert noch die Klassische Moderne und endet bei Schostakowitschs 10. Sinfonie aus dem Jahre 1953. Die „Moskauer Sinfonie“ des französischen Komponisten und Orgelvirtuosen Charles Tournemire ist die Rarität der Saison – und soll einstimmen auf die Uraufführung seiner Oper „La Légende de Tristan“.

Folklore und Schmerz

Eine Sinfonie aus Moskau bot Handschuh auch jetzt, und eine spannende wie beglückende Entdeckung zudem: Mieczyslaw Weinbergs „Dritte“, zwischen 1949 und 1959 entstanden. Der in Warschau geborene jüdische Komponist (1919-1996), dem die Nationalsozialisten die Familie ermordeten und der, geflüchtet in die Sowjetunion, dort nur knapp den Stalin-Terror überlebte, stand im Schatten des älteren Dmitri Schostakowitsch, hat aber ein gewaltiges Werk hinterlassen. Die späte Uraufführung seiner­ ­Auschwitz-Oper „Die Passagierin“ 2010 bei den Bregenzer Festspielen hat die Ohren für Weinberg im Westen erst geöffnet.

Die 3. Sinfonie stammt aus einer Zeit, als in der Sowjetunion strengste sozialistisch-realistische Linientreue gefordert war – folkloristische Farben, volksmusikalische Einfachheit. Kein Wunder aber, dass Weinbergs Werk damals in der Erstfassung nicht herauskam: keine Spur von planem Heroismus, schon gar nicht im langsamen Satz. Wenn man Weinbergs Komponieren als fortwährende Trauerarbeit versteht: Ja, da tönt Schmerz heraus in einer verschatteten Streicher-Elegie. Große Musik, sich einprägend, nachhallend, sehr intensiv, zart, mitfühlend von den Philharmonikern aufgeführt. Wie Handschuh überhaupt die Partitur detailliert ausleuchtete und auch die pointierten Satz-Schlüsse dieser 3. Sinfonie fein mit den Musikerinnen und Musikern gestaltete.Weinbergs Finale dann erinnert an den rhythmisch aufgedrehten, herben, schlagzeugintensiven Neoklassizismus von Schostakowitsch, das will überwältigen – aber auch dem ist nicht zu trauen. Starker Applaus!

Derart geheimnisvoll war der erste Teil des Konzerts nicht angelegt: herzhaft folkloristisch mit spätromantischem Karacho zunächst Nikolai Rimsky-Korsakoffs „Capriccio Espagnol“, bei dem die Geigen auch mal als andalusische Gitarren gezupft werden und Konzertmeister Támás Füzesi solo mit feurigen Einlagen gefordert war. Lautes Getöse und superschnell, die Philharmoniker im Angriff aufs Publikum: Riesenbeifall. Nicht weniger höllisch hemmungslos und romantisch: Peter Tschaikowskys „Francesca da Rimini“. Ein Spektakel für die Schlagzeugbatterie, dem allerdings so manche Zuhörer in den elegischen Passagen mit Husten-Attacken Paroli boten.