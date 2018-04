Show Tim Rees übt TV-Auftritt mit Kai Pflaume

Next

Ulm / Carolin Stüwe

Es war ein „unglaublich spannendes Duell“, berichtet Julia Rees, die Mutter von Tim Rees. Ihr zwölfjähriger Sohn kommentiert seinen TV-Auftritt in der ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ ganz gelassen mit den Worten: „Lampenfieber hatte ich keines.“ Das Duell mit dem U 23-Kanuslalom-Weltmeister und Profikanuten Stefan Hengst wurde bereits Mitte März aufgezeichnet. Dabei mussten beide innerhalb von 90 Sekunden so viele Eskimo-Rollen wie möglich absolvieren und jeweils per Handwechsel ein Tablett mit gefüllten Wassergläsern balancieren. Wegen des Umgreifens wird diese Art Eskimo-Rolle auch Hand-Rolle genannt.

Ersatzkind gesucht

Morgen, Samstag, 21. April, wird das sportliche TV-Duell in der ARD ausgestrahlt – zur besten Sendezeit von 20.15 Uhr an. Wie es ausging wird an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel: Tims großer Wunsch für seinen geliebten Kajaksport im Wildwasser wurde erfüllt.

Jedoch waren auch schon die Anfrage und die Vorbereitungen eine spannende Zeit. Am 20. Januar hatte sich ein ARD-Team über den Kanuverband und Tims Verein „Ulmer Paddler“ bei Familie Rees gemeldet, ihnen sei der auserkorene Kandidat krank geworden und sie bräuchten schnell ein „Ersatzkind“. Auf einem Video wurde dann im Lehrschwimmbecken der Gustav-Werner-Schule, wo die Ulmer Paddler einmal die Woche trainieren, festgehalten, wie gut Tim die Eskimo-Rolle in seinem Freestyle-Boot schon beherrscht.

Nach Sichtung des Videos stand fest: Tim Rees aus Ulm ist der neue Kandidat. Allerdings sollte er in einem Slalomboot antreten, damit beide Duell-Teilnehmer die gleichen Bedingungen haben. Die Herausforderung für Tim war: Solch ein Boot hat die genormten Maße von 60 Zentimetern Breite und 3,50 Metern Länge. „Aber die Arme eines Zwölfjährigen sind bei so einer Breite nun mal noch recht kurz“, erklärt Julia Rees, die selbst Kajak fährt – wie ihr Mann und der ältere Sohn Louis. Auch der Drehmoment sei bei einem langen Boot langsamer.

Also hieß das für Tim, der die 6. Klasse in der Bühl-Realschule in Dornstadt besucht, üben, üben üben – einen Monat lang drei- bis fünfmal die Woche. Das wurde ihm im Donaubad ermöglicht. „Und die Ulmer-Paddler-Trainer haben auch viel Zeit investiert“, sagt Julia Rees anerkennend.

Erst vor zwei Jahren habe Tim die Fußballschuhe – er spielte beim TSV Blaustein – gegen das Kanu-Freestyle-Boot getauscht. „Früher wollte er sich erst gar nicht unserem Familiensport anschließen, aber seit zwei Jahren ist er kaum mehr aus dem Boot zu kriegen“, erzählt seine Mutter.

Tim fand das Training für sein TV-Duell zwar anstrengend, „aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht“. Kein Wunder, kam doch einmal extra der bekannte Moderator und zugleich „Klein gegen Groß“-Gastgeber Kai Pflaume zu Tim ins Donaubad. Dort – „und im Kinderzimmer“ – wurde auch gleich der vierminütige Film gedreht, mit dem die Kandidaten vor ihrem Auftritt dem Publikum vorgestellt werden.

Wettfahrt in der Rutsche

Außerdem sollte der Zwölfjährige dem 50-jährigen Pflaume die Eskimo-Rolle beibringen. Tim: „Das hat nach einer Stunde immer noch nicht geklappt.“ Also haben sie letztlich in ihren Booten in der Reifenrutsche eine Wettfahrt veranstaltet.

Weil Tim nie alleine war im Donaubad, wurde er auch gleich an Zuschauer und Beifall gewöhnt. Bei der Aufzeichnung des Duells gab es dann richtig viele Zuschauer sowie Anfeuerungsrufe von drei Trainern und einer Kindergruppe der „Ulmer Paddler“, die extra nach Berlin gereist waren. Morgen dürfen nun alle TV-Zuschauer mitfiebern.