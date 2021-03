Wie in ein kleines Karussell spannt Lisa Buck das fünf Tage alte Ferkel ein. Das zappelt und quiekt, als es auf dem Metall-Stängchen zum Sitzen kommt, bevor der kleine Rüssel in einen schwarzen Kegel kommt. Buck drückt auf einen Knopf, das Gas Isofluran strömt ins Tier, und während es noch in die Maschine schreit, läuft oben ein Zähler von 90 Sekunden runter. In Sekunden verliert sich die Körperspannung. Die Landwirtschaftsmeisterin dreht die Apparatur um und fasst in die Klauen. „Der Reflex ist weg, die Vollnarkose hat funktioniert“, erklärt Buck. Nachdem die 90 Sekunden abgelaufen sind, kastriert sie das Tier mit einer speziellen Zange, welche gleichzeitig die Samenleiter mit einem eingebauten Skalpell durchtrennt. Dann wird das schlaffe Ferkel wieder aufs Heu im Transportbecken gelegt.

Seit Januar dürfen Ferkel nur noch unter Vollnarkose kastriert werden – für mehr Tierwohl. Eine halbe Stunde vorher wird ihnen ein Schmerzmittel gespritzt. Vor der Neuregelung haben Lisa Buck und Vater Ernst Buck zu zweit im Stall in viel kürzerer Zeit alle drei Wochen die etwa 100 Kastrationen erledigt. Der Eingriff selbst dauert nur etwa sieben Sekunden, doch seit November sind sie zu dritt mit einem Mitarbeiter zugange: für den Transport der einzelnen Würfe, das Herrichten und Einsetzen von Ohrmarken und die Bedienung der Apparatur. Pro Ferkel koste die Kastration etwa vier bis fünf Euro mehr, hat der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen, Ernst Buck, errechnet.

Seit November verwenden Bucks die neue Methode. Für die Tiere sei sie nicht angenehm, auch Buck findet das Procedere belastend: „Mir tut das weh“, sagt er während des Einspannens am Gerät über das laute Quieken. Bedenken hat er auch wegen des klima- und gesundheitsschädlichen Gases Isofluran, das laut Landwirtschaftsministerium bei „bestimmungsgemäßer Anwendung sicher angewendet werden kann“. Ein Mitarbeiter habe nach dem Transport der Ferkel über Kopfschmerzen geklagt. „Auch mir ging’s schon ähnlich, deshalb ziehe ich den Wagen jetzt hinter mir her, statt ihn zu schieben.“ Seine Vermutung: Das Isofluran, das noch in der Lunge des Ferkels ist, strömt aus. Von anderen Schweinebauern habe er allerdings keine Beschwerden dazu gehört, sagt der Kreisvorsitzende.

Gesundheit der Landwirte unwichtig?

Auch der Neu-Ulmer Kreisobmann Andreas Wöhrle vom Bayerischen Bauernverband hatte sich – wie Buck – für eine Kastration mit Lokalanästhesie eingesetzt. „Das wäre für die Ferkel schonender, weil sie schnell wieder an der Muttersau säugen und so nicht auskühlen können.“ Leider sei dies politisch nicht durchsetzbar gewesen. Wöhrle ärgert sich auch, dass Ferkel aus den Niederlanden und Dänemark, die unter Lokalanästhesie viel günstiger kastriert werden, nach Deutschland importiert würden. In Sachen Isofluran habe es auch in einem Versuchszentrum Probleme für einen Lehrling gegeben, der die mit Gas betäubten Ferkel nach der Kastration abtransportierte. „Die Gesundheit des Landwirts ist der Politik offenbar egal.“

Wird Lisa Buck schwanger, darf sie das Narkosegerät wegen des gefährlichen Gases nicht mehr bedienen. Deshalb musste auch ihr Vater die Schulung machen. Zumindest für das Gerät, das 10 000 Euro kostet, gab es einen Zuschuss von 5000 Euro. Wenige andere Landwirte holen sich stattdessen einen Tierarzt für die Narkose ins Haus. „So oder so ist es ein erheblicher Mehraufwand, der bisher nicht vergütet wird, die anderen Kollegen schimpfen auch alle“, sagt Lisa Buck. Am meisten ärgert sie an der Umstellung, dass der Schlachthof Ulm die bis zu fünf zusätzlichen Euro pro Kastration – nach eigener Berechnung inklusive Zeitaufwand, Medikament, Gas und Gerätekosten-Anteil – nicht bezahlen will.

Landwirte fordern Hilfen

„Das zusätzliche Tierwohl, das auch in den nächsten Jahren noch mit weiteren Gesetzesverschärfungen auf die Landwirte einprasselt, können die Tierhalter nicht alleine umsetzen“, sagt Ernst Buck. Als Protest-Aktion hat er zusammen mit fünf weiteren Landwirten der Region Ehingen-Ulm jeweils eine Rechnung über die zusätzlichen Kastrationskosten für die Bundes-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner geschrieben und abgesendet. „Mir ist klar, dass Frau Klöckner mir das Geld nicht überweisen wird“, sagt der 57-Jährige. Doch ein Zeichen wolle er trotzdem setzen.

Schon nach knapp zwei Minuten regen sich die kleinen Ferkel im Transportbecken wieder, torkeln umher. Bei manchen blutet die offene Wunde. „Das ist eine Woche später schon gut verheilt, da gibt es nie Probleme“, sagt Lisa Buck. Nachdem ein Mitarbeiter ihnen noch die große Ohrmarke ins Ohr knipst, ist der letzte Stress-Quieker für den Tag getan. „Sie kommen jetzt wieder ins Ferkelnest auf die Wärmeplatte“, sagt Lisa Buck.