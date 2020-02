Am Wochenende haben Tierschützer vom Tier-Service-Zentrum in Bad Waldsee die Polizei verständigt, da sie auf einem Hof in Mengen, im Kreis Sigmaringen verheerende Haltungsbedingungen entdeckt hatten. Auf dem Bauernhof steckten Pferde, Emus und Schweine bis zum Bauch im Dreck. Wie ein Tierschützer dem SWR aussagt, befänden sich die auf dem Hof gehaltenen Pferde, Schweine, Ziegen, Schafe, Hasen, Emus sowie Hunde und Katzen in einem völlig verwahrlosten Zustand. Die Stallungen standen unter Wasser. Auf dem Gelände lägen auch mehrere Schweinekadaver.

Ermittlungsverfahren gegen Tierhalterin eingeleitet

Gegen die 54-jährige Tierhalterin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ebenfalls erhielt sie ein Tierhalteverbot. Wie der SWR weiter berichtet waren Tierschützer nach eigenen Angaben auf den Fall aufmerksam geworden, nachdem der Hofeigentümer sich an sie gewandt hatte. Er will den Hof zwangsräumen lassen und hatte bei den Tierschützern angefragt, ob sie einige Tiere in Obhut nehmen könnten.