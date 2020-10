Auch der Zoo in der Friedrichs­au mit seinen rund 2000 Tieren geht von Montag, 2. November, an in den erneuten Lockdown. „Wir sind sehr traurig, dass es wieder zu einer Komplettschließung kommt, trotz des Hygienekonzeptes und der Limitierung der Besucherzahlen“, sagt Tiergartenleiterin Stefanie Kießling. Dabei habe ihr Team in der Zeit der Wiedereröffnung im Frühsommer „sehr gute Erfahrungen“ gemacht: Es gab keinen bekannten Infektionsfall, und die Besucher hätten alle Regeln beachtet. Kießling: „Daher bin ich optimistisch, dass wir, sobald es wieder möglich ist, erneut öffnen dürfen.“ Das könnte frühestens in vier Wochen der Fall sein im Zuge des bundesweiten Lockdowns.

Sobald der Tiergarten wieder öffnet, können die Besucher auch wieder das Affenjunge sehen, das am Donnerstag, seinem ersten Geburtstag, den Namen Amarú bekommen hat. Tiergartenbesucher konnten seit Anfang Oktober zwischen drei Namen aus der Sprache der Guarani wählen. Das sind Ureinwohner aus Südamerika, wo der Gehaubte Kapuzineraffe ursprünglich seine Heimat hat. „144 von rund 300 abgegebenen Stimmen entschieden sich für Amarú“, berichtet Zoopädagogin Isabel Jabs. Darüber, ob das Herbstwetter einen Einfluss auf die Namenswahl hatte, darüber könne nur spekuliert werden, „denn Amarú bedeutet in der Sprache der Ureinwohner ,Herr des Regens’“, scherzt die Zoopädagogin. Wie berichtet stand erst nach knapp einem Jahr das Geschlecht des Affenbabys fest, weil die Mutter das Jungtier sehr lange dicht am Bauch getragen hatte.