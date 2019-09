Der Tiergarten Ulm bleibt am Freitag, den 6. September 2019, geschlossen. Das teilt die Stadt Ulm am Freitagmorgen mit. Aus betriebsinternen Gründen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Wer also einen Ausflug dort hin geplant hat, sollte sich eine Alternative überlegen oder den Besuch um einen Tag verschieben. Am Samstag soll der Ulmer Tiergarten wieder nach Plan ab 10 Uhr geöffnet haben, wie Gerrit Bernstein von der Stadt Ulm bestätigte.

Wie sind die Öffnungszeiten des Tiergartens?

Der Tiergarten in Ulm hat das ganze Jahr über täglich geöffnet. Im Sommer eine Stunde länger, als im Winter. Die genauen Öffnungszeiten sind wie folgt:

Oktober bis März: Montag bis Sonntag von 10 bis 17 uhr

April bis September: Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Weitere Informationen gibt es unter tiergarten.ulm.de oder unter (0731) 161 67 42.

