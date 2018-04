Straßenbahn Tickets nur noch am Automaten

Ulm / Amrei Groß

Die neue Straßenbahnwagen vom Typ „Avenio“ kommen, der Fahrkartenverkauf beim Fahrer geht: Ab 4. Juni können Tickets nur noch am Automaten oder via Handy gekauft werden. Die SWU statten dazu alle Straßenbahnfahrzeuge mit mobilen Fahrkartenautomaten der neuesten Generation aus. Diese akzeptieren neben Münzen auch einen Geldschein pro Kaufvorgang. Billig ist die Umstellung nicht: 15 500 Euro kostet jeder der 22 Automaten, die seit knapp vier Wochen sowohl in den alten Straßenbahnwagen als auch in den neuen vom Typ „Avenio“ installiert sind. Für André Dillmann, den technischen Geschäftsführer der SWU-Verkehr, ist das gut angelegtes Geld: „Die neuen Automaten haben sich in der Praxis bewährt“, sagte er bei einem Pressegespräch. Sie seien überaus zuverlässig.

Hintergrund für das Aus des Ticketverkaufs beim Fahrer ist der Start der neuen „Avenio“-Modelle am 4. Juni. Sie verzichten aus Sicherheitsgründen auf eine Verkaufsmöglichkeit im Fahrerbereich, da anders die gültigen EU-Normen nicht zu erfüllen sind. Doch auch darüber hinaus profitieren die Fahrer von der Neuregelung, sagt Dillmann: „Die Umstellung entlastet sie erheblich.“ Der Fahrgastwechsel an den Haltestellen gehe ohne Verkauf schneller vonstatten, das Personal könne sich voll und ganz auf die Einhaltung der Fahrpläne konzentrieren und sei weniger abgelenkt. Das ist besonders deshalb wichtig, da jeder Straßenbahnfahrer zugleich sein eigenes Stellwerk ist: An allen großen Kreuzungen muss er die Weichen für sein Fahrzeug selbst stellen.

In Bussen bleibt alles beim Alten

Die Fahrkartenautomaten, die bisher in den Straßenbahnen eingebaut waren, sind zwischenzeitlich ausgemustert. Nach fast zwei Jahrzehnten im Dauereinsatz sind sie nicht mehr zu gebrauchen. Verschrottet werden sie jedoch nicht: Sie dienen als Ersatzteillager zum Ausschlachten; ein besonders gut erhaltener Automat darf zudem künftig das Museum seines Herstellers zieren.

Unberührt von den Veränderungen ist der Fahrkartenverkauf in Bussen. Hier kann auch in Zukunft das Ticket wie bisher direkt beim Fahrer erworben werden.