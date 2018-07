Schwörwochenende Thronrede bereits am Samstag

Thronrede bereits am Samstag

Ulm / Birgit Eberle

Goldschmied Rudolf Dentler (1924-2006), selbsternannter Rex und Erfinder der Thronrede, war kreativ. Das sind auch seine Hinterbliebenen. Erstens: Die Rede wird von Schwörmontag auf Samstag vorverlegt. Zweitens: In diesem Jahr sitzt keine(r) auf dem Thron. Es wird von unten zum (leeren) Thron gesprochen werden.

Der Grund für den neuen Termin ist simpel: „Am Schwörmontag ist so ein Trubel, dass viele Interessierte gar nicht zu uns durchkommen“, sagt Rudolf Dentlers Witwe Gisela Dentler. Dazu komme, dass Sohn Timo, der im vergangenen Jahr die Rede gehalten hat, keine Zeit habe. Er ist ein renommierter Bühnen- und Kostümbildner.

Deshalb hat Starautor Felix Huby (Foto), ein Freund Rudolf Dentlers, eine Rede verfasst, die Schauspielerin Elfie Haas von unten in Richtung Thron halten wird. Der Dentler-Preis bleibt aber und geht in diesem Jahr an einen Familienbetrieb, der nicht nur kleine Brötchen bäckt.

Info Die Thronrede mit Dentler-Preis-Verleihung beginnt am Samstag, 21. Juli, 19 Uhr vor der Goldschmiede, Gerbergasse 3.