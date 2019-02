Soziales Thema: Wenn sich Jugendlich radikalisieren

Ulm / Verena Schühly

Wie reagieren, wenn sich Jugendliche radikalen Gruppierungen anschließen? Antworten auf diese Frage hat ein „Forum Jugend“ in Ulm gegeben, an dem über 100 Mitarbeiter von Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen und der Jugendpsychiatrie, Sozialpädagogen und -arbeiter teilgenommen haben. „Das Thema ist auf großes Interesse gestoßen“, freuen sich die Veranstalter, zu denen unter anderem die Stadt Ulm, die schulpsychologische Beratungsstelle, die Drogenhilfe und die Polizei gehörten.

Zuerst hörten die Teilnehmer zwei ausgewiesene Experten zum Thema: Daniel Köhler vom Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg und Mathieu Coquelin von der Fachstelle Extremismusdistanzierung im Demokratiezentrum Baden-Württemberg.

In einem zweiten Teil ging es konkret darum, welche Angebote es in Ulm gibt und wohin man sich wenden kann, wenn Fälle in Ulm auftauchen oder der begründete Verdacht besteht. Deshalb haben sich die Einrichtungen vernetzt. Frank Riethdorf vom Projekt Internationale Stadt Ulm und Marc Layer vom Polizeipräsidium haben die Koordinierung vor Ort übernommen. Insbesondere geht es um darum, Informationsveranstaltungen und Schulungen zu organisieren, um präventiv zu wirken und für das Thema Radikalisierung zu sensibilisieren. Sie stellen auch den Kontakt zu überörtlichen Angeboten wie Ausstiegsberatung her.