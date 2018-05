Lebensmittel Thema Ernährung steht im Mittelpunkt

Ulm / swp

Auf dem Ulmer Wochenmarkt nicht verkauftes Obst und Gemüse „retten“ und es dann bei der Schnippelparty zu einem Gericht zubereiten und gemeinsam aufessen. Oder global über den Welthunger informieren. Die Bandbreite ist groß beim Thema Ernährung. Und in der Stadt gebe es inzwischen so viele Akteure, dass aus dieser Vernetzung nun die ersten Ulmer Ernährungstage – vom 4. bis 10. Juni – entstanden sind, sagt Isabel Greschat, die Leiterin des Museums der Brotkultur und Sprecherin der Akteure (siehe Info-Kasten). Beim Programm ist buchstäblich für jeden Geschmack etwas dabei:

Montag, 4. Juni Dies ist nach den Pfingstferien der Tag der Schüler von 8.30 bis 12.30 Uhr im Haus der Begegnung. Unter dem Motto „Es ist genug für alle da“ gibt es Inputs, Workshops und Gespräche mit dem bekannten, deutschen Dokumentarfilmer und Journalisten Valentin Thurn („Taste the Waste“). Ab 19 Uhr wird ebendort der Film „Zehn Milliarden – wie werden wir alle satt?“ gezeigt.

Dienstag, 5. Juni Die Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit hat im Kino Mephisto, Rosengasse 15, den Film „Das System Milch“ organisiert. Ab 19.45 Uhr geht es um die Milchwirtschaft und ihre Folgen für die Umwelt. Anschließend steht Biolandwirt Karl-Eugen Kühnle aus Unterweiler Rede und Antwort.

Mittwoch, 6. Juni Besagte Schnippelparty beginnt um 18 Uhr im Haus der Begegnung, Grüner Hof 7. „Jeder kann mitmachen und eigene Lebensmittel mitbringen“, teilt Foodsharing mit. Die weltweite Bewegung hat auch eine Gruppe in Ulm, die „Essen vor der Tonne retten“ will.

Donnerstag, 7. Juni Von 19 Uhr an stellt sich im Museum der Brotkultur, Salzstadelgasse 10, die kulinarische Manufaktur „Lagerhaus an der Lauter“ vor. Dazu gehören im Biosphärengebiet Schwäbische Alb eine Chocolaterie und eine Kaffeerösterei. Ab 19.30 Uhr wird ein Film über die Öko-Farm des britischen Thronfolgers Prinz Charles gezeigt. Danach kann zumindest mit Biolandwirt Franz Häußler aus Allmendingen-Schwörzkirch diskutiert werden.

Freitag, 8. Juni In der Familienbildungsstätte, Sattlergasse 6, stellen Schüler aus altem Brot „Arme Ritter“ her. Ab 10.30 Uhr dürfen Gäste zum Probieren kommen. Von 14 bis 19 Uhr läuft in der Spitalhof-Gemeinschaftsschule für dortige Schüler ein Kochkurs mit dem Fernsehkoch Alfred Fahr. Und für die Öffentlichkeit ist ab 14.30 Uhr das Bistro der Schülerfirma „Gastfreunde“ geöffnet. Höhepunkt des Tages ist dann ab 20 Uhr in der Volkshochschule, Kornhausplatz 5, der Abend mit Poetry-Slam. Zu dem Dichterwettstreit können sich kreative Autoren noch anmelden unter hg-nachhaltigkeit@uni-ulm.de:hg-nachhaltigkeit@uni-ulm.de:hg-nachhaltigkeit@uni-ulm.de)$ Außerdem verspricht das Kabarett-Duo Hanna Münch und Heike Sauer „bitterböse Pointen auf Hintergründe unserer Ernährung“.

Samstag, 9. Juni „Die andere Stadtführung“ bringt die Teilnehmer zu Orten des Konsums von fair gehandelten und ökologisch erzeugten Konsumgütern. Es gibt einen Quiz und es kann genascht werden. Treff ist um 10 Uhr am Eingang des Stadthauses (Münsterplatz). Anmeldung unter hg-nachhaltigkeit@uni-ulm.de:hg-nachhaltigkeit@uni-ulm.de:hg-nachhaltigkeit@uni-ulm.de)$

Sonntag, 10. Juni Um 11 Uhr wird im Museum der Brotkultur die neue Sonderausstellung „Lebensmittel Luft“ eröffnet. Denn das Klima, der Wind und das Wetter seien sehr wichtig für die Erzeugung von Nahrungsmitteln, sagt Isabel Greschat und ergänzt mit einem Lächeln: „Als Imbiss gibt es Windbeutel.“ Diese sollten frisch gegessen werden. Die Ausstellung indes läuft noch bis 9. September.

Danach bleibt das Brotmuseum voraussichtlich bis Ende Mai nächsten Jahres wegen Umbaus geschlossen.