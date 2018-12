Akademietheater Theaterstück über Gewalt in Nahost

Ulm / Elvira Lauscher

Wie kann man die Perversion von Selbstmordattentaten, Gewalt und Aufständen zwischen Israelis und Palästinensern auf die Bühne bringen? Stefano Massinis Stück „Ichglaubeaneineneinzigengott: Hass“ am Akademietheater katapultiert den Zuschauer nach Tel Aviv.

Drei Frauen erzählen – teils monologisch, teils szenisch – ihre Geschichten, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Eden Golan (Noemi Fulli), israelische Professorin für jüdische Geschichte; Shirin Akhras (Diana Stecker), palästinensische Studentin auf dem Weg zur Al-Qassam-Märtyrerin, und Mina Wilkinson (Joni-Beth Brownlee), in Israel stationierte US-Soldatin. Mit dabei in der unter die Haut gehenden Inszenierung von Yvonne Racine: Diana Casar, die arabische und hebräische Lieder singt, und Soldat Matt (Gabriel Afonso), der verschiedene Perspektiven einnimmt. Sie alle werden Teil eines Chaos, das zu einem vielstimmigen Chor anschwillt. Immer in Bewegung, schnell, atemlos und ohne Ruhepunkte findet das Geschehen statt und lässt auch dem Zuschauer keine Luft zwischen den Attentaten und der Gewaltspirale.

Das Stück ist keine rein politische Auseinandersetzung, vor allem bewertet es nicht. Die Frauen bekommen ein Gesicht. Gefühle und Zweifel werden gezeigt, Opfer und Täter werden greif- und begreifbar. Die Monologe spiegeln sich: Während die Studentin an sich und ihren Prüfungen zur Märtyrerin zweifelt, verzweifelt Eden Golan an der Prüfung, nach einem überlebten Attentat wieder am Leben teilzunehmen. Gewalt bewirkt Gewalt, denn auch die Gedanken der liberalen Professorin werden erschreckend radikal. Alles strebt auf das angekündigte Ende zu, das Attentat am 8. April 2003, das die drei Frauenleben auslöscht. Und der Zuschauer mittendrin, die Waffen auf ihn gerichtet, mit Blick auf das letzte Geschehen. Eine Inszenierung, die sich einbrennt.

Info Weitere Vorstellungen heute und am Samstag, jeweils 20.15 Uhr, im Akademietheater (Unterer Kuhberg).