Der Wecker klingelt. Anna und Robert bleiben liegen. Um sie herum hektisches Familienchaos; ihre Eltern und Geschwister wollen duschen, frühstücken, in den Tag starten. Anna und Robert wollen nichts davon. „Mein Kopf fühlt sich an wie ein Fußball, der bald platzt“, klagt der Jugendliche.

Zehn Darsteller zwischen 13 und 14 Jahren führen vor ihren Lehrern und Mitschülern der Inge-Aicher-Scholl-Realschule das Theaterstück „Icebreaker“ auf. Drei Tage lang haben die Jugendlichen geprobt – und mit dem AOK-Theaterpädagogen Jean-Francois Drozak viel über Depressionen gelernt.

Die Bühne wirkt wie ein Puppenhaus: Links blicken die Zuschauer in Roberts, links in Annas Zuhause. Das Stück führt durch zwei Wochen im Leben der beiden Jugendlichen. Schnell wird klar: Sie machen eine schwere Zeit durch. Ganz normale Pubertät – oder eine psychische Erkrankung?

Will Robert einfach mal seine Ruhe oder ist er bedrückt?

Die Frage geht an das Publikum. „Ihr müsst am Ende entscheiden, welcher der beiden an einer Depression erkrankt ist“, sagt Drozak. Eine Checkliste mit typischen Symptomen soll dabei helfen. Zwischen den Szenen diskutiert Drozak ausgiebig mit den Schülern das Geschehen: Isst Anna nichts, weil es ihr schlecht geht oder hat sie keinen Hunger? Will Robert einfach mal seine Ruhe oder ist er mutlos und bedrückt?

Der 45-jährige Theatermacher Jean-Francois Drozak aus Nürnberg macht den Jugendlichen klar, dass kurze depressive Verstimmungen zur Pubertät dazugehören: „Ihr findet gerade heraus: Wer bin ich? Das kostet Kraft!“ Gleichzeitig wirbt „Icebreaker“ dafür, Hilfe zu suchen. Roberts Schwester liest in dessen Tagebuch von den Suizidgedanken des Bruders. Sie informiert die Eltern, Robert beginnt eine Therapie. Er erholt sich, hat aber Angst vor den Reaktionen seiner Mitschüler. „Bin ich ein Psycho?“ fragt er seine Psychiaterin. Depression sei eine Krankheit wie jede andere, antwortet die. „Nur kann man ein Gipsbein anfassen – eine gebrochene Seele nicht.“

Vorurteile gegenüber psychischen Krankheiten abbauen

Drozak hat das Stück „Icebreaker“ über mehr als drei Jahre hinweg mithilfe von Psychiatern entwickelt. Kooperationspartner sind die AOK Bayern und das bayerische Gesundheitsministerium. Seit 2017 wurde „Icebreaker“ an 18 Schulen im Land aufgeführt. Ziel: Die Schüler sollen die Symptome kennenlernen, Empathie für Betroffene entwickeln und Vorurteile gegenüber psychischen Krankheiten abbauen. „Depression bedeutet nicht traurig sein. Es bedeutet, gar nichts zu fühlen“, erklärt der Theaterpädagoge während der Aufführung.

Depression ist laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe die häufigste psychische Krankheit bei Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren; circa drei bis zehn Prozent sind betroffen. Insgesamt erkranken jede vierte Frau und jeder achte Mann mindestens einmal im Leben.

Trotzdem steht das Thema nicht in bayerischen Lehrplänen. „Noch nie“ seien Depressionen vor „Icebreaker“ im Unterricht besprochen worden, berichten die Schauspieler nach dem Stück einhellig. Die Krankheit sei von einem gesellschaftlichen Tabu umgeben, ähnlich wie die Infektionskrankheit HIV Ende der 80er Jahre, sagt Drozak.

Die Krankheit muss enttabuisiert werden

Nicht so für die zehn jungen Darsteller des Stücks, die mit Begeisterung über das Thema diskutieren. Sie haben sich freiwillig für das Projekt gemeldet. Teils aus Freude am Schauspiel, aber auch weil mehrere von ihnen berichten, bereits Depressionen im Bekannten- oder Familienkreis erlebt zu haben.

Wie Schulen zu mehr Offenheit gegenüber psychischen Krankheiten beitragen könnten, dazu haben die Jugendlichen viele Vorschläge: „Mein Wunsch wäre, dass man das Thema kreativ angeht“, sagt der 13-jährige Max, der die Hauptfigur Robert spielt. Auf diese Weise müssten sich die Schüler selbst mit dem Thema auseinandersetzen, statt via Frontalunterricht aufgeklärt zu werden. Die 13-jährige Pia geht noch weiter: „Man könnte eine Virtual-Reality-Brille so programmieren, dass man nachempfinden kann, wie man sich fühlt.“