Premiere Theater Ulm: Intime Malheurs

Ulm / Jürgen Kanold

Im bürgerlichen Lachtheater, so hat es einmal Volker Klotz trefflich analysiert, wird der Held regelmäßig am Ende des zweiten Akts in Unterhosen erwischt. Am Theater Ulm zeigt jetzt, vom Hausherrn in der Hauptrolle ganz zu schweigen, der Kammerdiener (Jakob Egger) bereits nach wenigen Minuten weißen Feinripp: weil er den Arzt konsultieren will, weil „da unten“ irgendwas nicht stimmt.

Dr. Finache (Timo Ben Schöfer) hat überhaupt viel zu zu tun in Georges Feydeaus Schwank „Der Floh im Ohr“: Potenzprobleme, intime Malheurs allenthalben. Was die Frage, wer mit wem und wie und überhaupt?, motiviert und erschwert. Und zur Unterhose zieht das Stück den Zuschauer deshalb hinab, weil Gattin Raymonde (Tini Prüfert) die Post ihres Mannes Victor Emanuel Chandebise geöffnet hat – und Hosenträger auspackte, abgeschickt vom Etablissement „Zum Galanten Kätzchen“. Eifersucht!

Klassisches Boulevard also aus Paris, in dem Sätze fallen wie: „Es gibt nichts Verlogeneres als Männer – außer Frauen.“ Und Britta Lammers hat sogar die Bühne und die Kostüme so aufwändig wie in Ulm möglich auf Belle Epoque getrimmt. Oliver Haffner führt Regie und inszeniert mit dem ganzen Ensemble ein Lust-Spiel – selbst Intendant Andreas von Studnitz agiert mit, in der eher humorlosen Rolle des Baptistin, der Spitzweg-spießig mit Schlafmütze im Séparée dösen darf.

14 Akteure sind am Start, und den 15. übernimmt Gunther Nickles auch noch, gewohnt als furioser Komiker: Die Pointe des Stücks ist ja, dass der feine Monsieur Chandebise einen Doppelgänger im Stundenhotel hat, den vertrottelten Diener Poche. Voilà, wir sind in einer Verwechslungskomödie.

Haffner versucht mit seinem Ensemble alles, damit es sich „Der Floh im Ohr“ nicht gemütlich macht. Er drückt aufs Tempo und sucht die Farce. Was dabei herauskommt, ist zuweilen Klamauk, und zwar geschriener. Der beste Gag war vielleicht in der Premiere, dass einmal eine Glocke nicht funktionierte, und Fabian Gröver als schmieriger Liebhaber Tournel innehaltend, leise bemerkte: „Sonst klingelt es an dieser Stelle.“

Der Witz bei Feydeau ist naturgemäß politisch völlig unkorrekt. Der Bürger darf lachen über: Behinderte, Ausländer, Schwule. Alle Klischees, aber toll ausgespielt. Vor allem Benedikt Paulun begeistert als Camille, der keine Konsonanten sprechen kann: ein herzhaft lallendes Riesenbaby. Christian Streit glänzt als kleiner, völlig heiß laufender, selbstverständlich kauderwelschender Spanier Carlos Homenides, der mit der Knarre rumfuchtelt, weil seine angejährt sentimentale Frau Lucienne (Aglaja Stadelmann) offenbar fremdgeht.

Ein unterhaltender 160-Minuten-Abend im Theater, kräftig beklatscht. Wobei die Wirkung selbstverständlich eine Frage des persönlichen Humors ist: Eine Zuschauerin in den vorderen Reihen lachte in der Premiere pausenlos laut, andere gingen in der Pause nach Hause.