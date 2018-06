Sinfoniekonzert Theater Ulm: Als gäbe es kein Morgen

Ulm / Von Jürgen Kanold

Nein“, beruhigte Moderator Benjamin Künzel launig das Publikum. „Sie haben keine Karten für ein verspätetes Neujahrskonzert erworben!“ Wirklich nicht? Die Neujahrskonzerte sind bekanntlich das Gute-Laune-Spektakel des Theaters, häppchenbestückt, während in den Philharmonischen Konzerten eher die schweren sinfonischen Brocken serviert werden. Diesmal aber bot Generalmusikdirektor Timo Handschuh zum frühsommerlichen Saisonfinale eine „Letzte Nacht“ – und zwar eine, als gäbe es kein Morgen.

Ein bisschen ausgelassene Londoner „Last Night of the Proms“-­Atmosphäre (ohne Fähnchen), aber es war vor allem eine hoch emotionale Ulmer Abschiedsgala: für Operndirektor Matthias Kaiser und Mitglieder seines Musiktheaterensembles zum Ende der zwölfjährigen Intendanz von Studnitz. Und so beschloss, eine tief berührende Dramaturgie, die letzte Szene des „Rosenkavaliers“ von Richard Strauss den Abend – und eine Ära. „Hab mir’s gelobt“, singt die Feldmarschallin im Bewusstein, dass ihre Zeit vorbei ist: „Alleinig wer’s erlebt, der glaubt daran und weiß nicht wie . . .“

Aber der Reihe nach. Die „Leichte Kavallerie“ ritt zum Auftakt in den Saal: aufbrausend, martialisch. Da wussten die Ulmer Klassik-Fans übrigens sofort, dass sie nicht in einem Neujahrskonzert waren. Diese finden nämlich im Großen Haus statt mit seiner dumpfen Akustik, im CCU aber entfaltete sich Franz von Suppés Operetten-Ouvertüre knackig, gewaltig. Handschuh und die deutlich aufgestockten Philharmoniker genossen dieses Klangvolumen.

Es folgte ein atemraubend vielfältiger Programmreigen: ein Mix aus Reminiszenzen an zurückliegende Erfolgsproduktionen (etwa Hans-Günther Dotzauer mit einem Solo seiner Glanzrolle Peter Grimes) und auch Raritäten der Reihe „Kantinenträume werden wahr“, wie Künzel in seinen pointierten Ansprachen erzählte. Da beeindruckten Tomasz Kaluzny mit „The Impossible Dream“ aus dem Musical „Der Mann von La Mancha“, und Martin Gäbler polterte das „O Sancta Justitia“ aus Lortzings Oper „Zar und Zimmermann“.

Die Highlights des Abends? Valda Wilson begeisterte divenhaft mit der Violetta-Arie „Sempre Libera“ aus Verdis „La Traviata“, Christianne Bélanger mit einem feurigen „Granada“, I Chiao Shih mit einem melancholischen „Yo Soy Maria“ aus Piazzollas Tango-Operita „Maria de Buenos Aires“. Großartig Maria Rosendorfsky mit „Don’t Cry For Me Argentina“ aus „Evita“ und Tenor Eric Laporte mit einem mitreißenden „Maria“ aus der „West Sidy Story“. Und selbst das 20-minütige Finale (2. Akt) aus Mozarts „Hochzeit des Figaro“ führte Handschuh auf (da waren dann auch J. Emanuel Pichler und Joachim Pieczyk dabei).

Es war tatsächlich Nacht, als gegen Viertel nach elf, nach weit mehr als drei Stunden, sich die Solisten zur Zugabe versammelten: „Jerusalem“, die Hymne von Hubert Parry, die auch zum rituellen Finale der „Last Night of the Proms“ in London gehört. „Rule, Britannia!“ und die anderen natio­nalistischen Hits folgten im ausverkauften CCU freilich nicht: Gefeiert wurde ja auch die Ulmer Herrschaft über die Welt des Musiktheaters. Standing Ovations.