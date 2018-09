Ensemble Theater Ulm vor dem Neustart

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Es wird Zeit. „Hier kocht die Energie“, sagt Angela Weißhardt. „Wenn’s nicht bald losgeht, fliegt der Deckel in die Luft!“ Seit 2009 ist Weißhardt Verwaltungsdirektorin des Theater Ulm, nun erlebt sie den ersten Start eines neuen Intendanten. Kay Metzger legt mit seinem Team richtig los: fünf Premieren an vier Tagen. „Ein Paukenschlag“, sagt Weißhardt. Ihr sei „gar nicht bang“, aber es solle jetzt bitteschön losgehen.

Nicht jeder und alles am Theater sind neu, aber doch viele und vieles. Im Musiktheater gibt es nur drei vertraute Gesichter und Stimmen. „Ich mag es, neue Menschen kennenzulernen“, sagt Dae-Hee Shin. Der 47-jährige Bariton wird in Janáceks „Das schlaue Füchslein“ als Förster zu erleben sein. 1999 war er aus Südkorea nach Deutschland gekommen, um in Karlsruhe sein Studium zu vertiefen, zuletzt war er 15 Jahre lang am Meininger Theater.

15 Jahre – damit ist man an deutschen Theatern unkündbar, „das will sonst jeder“. Aber Shin wollte etwas anderes kennenlernen. Als sich die Möglichkeit auftat, nach Ulm zu wechseln, sagte ihm das zu: „Eine schöne Stadt, gute Rollen, liebe Kollegen.“

Wilhelm Tell, Rigoletto, Scarpia, Hans Sachs: Shin hat in Meiningen große Partien gesungen, er hat gelernt, „die Kraft einzuteilen und trotzdem alles zu geben“. Und er hat in den Jahren auch an seiner „koreanischen Zunge“ gearbeitet, Italienisch, Deutsch, Wagner-Deutsch gelernt, denn „Wagners Wörter sind eine eigene Kunst“.

Von Wagner sei er anfangs kein Fan gewesen, „dann lernte ich Stück für Stück kennen, heute finde ich ihn genial“. Hans Sachs sei eine „Traumpartie“ gewesen, und in dieser Spielzeit wird er die Titelrolle im „Fliegenden Holländer“ geben. Aber jetzt steht erst mal Janácek an. „Eine gute, schöne Oper mit einem wunderbaren Schlussmonolog“, sagt Shin. Die Geschichte, besonders das Mensch-Tier-Thema, fasziniert ihn.

Shin, der in Meiningen unter Ansgar Haag Zuschauerliebling war, mag „nicht nur singen, sondern dem Publikum etwas erzählen. Oper darf nicht langweilen.“ Als Zuschauer empfinde er das manchmal so, gibt er zu. Von Langeweile aber ist jetzt nichts zu spüren. „Ein bisschen nervös“ sei er, „aber nicht negativ, nur freudig gespannt“.

Freudig gespannt – das ist man auch im Schauspiel-Ensemble. Sieben Ulmer sind geblieben, fünf aus Detmold hinzugekommen. Aber das „hat sich wie mit dem Schlüssel-Schloss-­Prinzip zusammengefügt“, sagt Marie Luisa Kerkhoff, eine der Neuen. Die 30-Jährige, die in den „Räubern“ als Amalia zu sehen sein wird, hatte nach ihrem Schauspielstudium an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam ein „sehr lehrreiches“ Jahr am Zimmertheater Rottweil und ein Jahr als freie Schauspielerin gearbeitet, bevor sie 2015 vor der Entscheidung stand: auswandern („Wann, wenn nicht jetzt?“) oder Landestheater Detmold.

Sie entschied sich für die Bühne und erlebte „drei ganz tolle Jahre“, sie habe sich in der guten Arbeitsatmosphäre des Metzger-Hauses aufgehoben gefühlt. Es gab viele reizvolle Aufgaben, etwa das Sherlock-Holmes-Stück „Baskerville“, in dem sie zehn Rollen spielen durfte. Es sei dann vor einem Jahr schnell klar gewesen, dass sie mit nach Ulm gehen würde: „Bei diesen Machern habe ich das Gefühl, dass man noch Geschichten erzählen darf.“

Dass sie auf die Bühne wollte, wusste Kerkhoff, die in einer hessischen Kleinstadt aufwuchs, schon mit elf. Sie sah „Sissi“, Romy Schneider sagte zu ihrer Zofe „Bitte öffnen Sie mir das Kleid“, da dachte sie sich: So etwas will ich auch spielen. Nach dem Abitur wurde sie Statistin am Mainzer Staatstheater, machte Assistenzen an Opernhäusern, es folgte das Studium in Potsdam.

Ihre Lieblingsdozentin habe ihr vermittelt, um was es beim Spielen wirklich geht: „Nicht einfach dem folgen, was geschrieben steht. Sondern davon einen Schritt weg tun und es sich zu eigen machen.“ Im besten Fall solle man „nicht mehr merken, dass man Text spricht, sondern ganz selbstverständlich agieren“, sagt die 30-Jährige, die gern tanzt und Kinderbücher illustriert.

Die Figur der Amalia in den „Räubern“ sei ihr nah: „Sie hält an dem fest, was längst verloren ist, und steht mutig dazu.“ In der Spielzeit 2018/2019 wird sie in vier weiteren Stücken zu sehen sein, darunter in „My Fair Lady“ und im Monolog „Am Boden“. Die Vorfreude sei trotz aller Aufregung enorm: „Ich habe immer Lust auf Theater, aber jetzt habe ich besonders Lust!“

Auch Maurizio Micksch hat Lust, dass es endlich losgeht. Kürzlich 30 geworden, ist er der Einzige im Ensemble, der weder zur Ulmer noch zur Detmolder Gruppe gehört – er kennt den neuen Schauspieldirektor Jasper Brandis von einem „Sommernachtstraum“ am Schlosstheater Celle, wo er von 2015 bis 2017 im Ensemble war.

Micksch, in Fulda geboren, in Dresden aufgewachsen, hatte nach Abi und Zivildienst „ein bisschen“ Jura studiert, wollte Musiker werden, spielte Gitarre und Bass in Rockbands. Auf Tour merkte er: „Das muss ich nicht für immer machen.“ Da er Schauspielerei „doch immer cool“ gefunden hatte, sprach er vor, 2011 klappte es an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. „Es war genau das Richtige!“

Das erste Engagement in Celle nach dem Abschluss sei „heftig, anstrengend, aber auch gut gewesen“. Es war ein „krasses Pensum“, aber es gab auch viele große Rollen zu spielen, etwa in „Dantons Tod“ und „Don Carlos“. Schiller sei einer seiner Lieblingsautoren: „Der hat unheimlich Kraft und Wucht. Es geht viel um Gefühl, das ist super zu spielen. Und an der Sprache kann man sich richtig abarbeiten.“

Theater, findet Micksch, „soll unterhalten und Spaß machen, aber es muss auch um etwas gehen“. Ihm sei wichtig, „das zu durchdringen, was ich da mache. Ich muss mir selbst glauben“. Bei dem oft widersprüchlichen Karl Moor in den „Räubern“ sei das eine Herausforderung.

Ulm kennt er schon ein wenig. Seine Freundin – eine Schauspielerin, die in Erlangen ihr Engagement hat – kommt von hier, und er hat vor einem Jahr an der Waldorfschule Gogols „Revisor“ inszeniert. Regie interessiert ihn ohnehin, „die Draufsicht ist sehr lehrreich, auch fürs Spielen“.

In der Spielzeit wird Maurizio Micksch noch in „Aufstieg und Fall des Uli H.“, „Zeit der Kannibalen“ und „Von morgens bis mitternachts“ zu sehen sein. „Ich freue mich auf jedes Stück!“