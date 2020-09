Endlich wieder Oper! Zwar ohne Inszenierung, im Frack und im Abendkleid – und doch mit Abstand schön verspielt: Mit einer coronabedingt konzertanten Premiere der „Zauberflöte“ ist das Theater Ulm am Donnerstagabend in die neue Saison gestartet. Das Ensemble aber singt nicht nur hervorragend, es agiert theatralisch, pointenreich. Darunter, auf unserem Foto, Maria Rosendorfsky als Pamina (links) und Maryna Zubko als Königin der Nacht. Im Mittelpunkt aber: Philippe Spiegel, der mitreißende Papageno, der kurzfristig für den indisponierten Martin Gäbler eingesprungen war. Das Bühnenbild: hauptsächlich das Philharmonische Orchester, dirigiert von Generalmusikdirektor Timo Handschuh. Ein gediegener, lange entbehrter Mozart-Abend. Großer Jubel – wie das halt so möglich ist in einem ausverkauften Haus mit nur 200 Zuschauern.