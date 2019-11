Als „La Cage aux Folles“ 1983 in New York uraufgeführt wurde, war es das erste Broadway-Musical über ein schwules Liebespaar. In Deutschland gab es mittlerweile Außenminister und Regierende Bürgermeister, die offen ihren Liebsten zeigten, und heute können schwule Paare heiraten und Steuern sparen. So ist „Ein Käfig voller Narren“ vielleicht die gesellschaftliche Brisanz verloren gegangen, aber einen Travestie-Spaß, starke Unterhaltung bietet das Stück allemal. Jedenfalls ist Jasper Brandis mit seinem Ensemble am Donnerstag eine tolle, umjubelte Premiere am Theater Ulm gelungen. Wunderbar, so komisch wie anrührend, wie Markus Hottgenroth und Stephan Clemens die alten Verliebten spielen.