Ulm feiert Albrecht Ludwig Berblinger – und zwar mit allem Pipapo. Mit Bankett, Festredner, Schülertheater und Expertenrunde. Auch der Geehrte selbst geistert, als unerwünschter Untoter, hinein ins Geschehen. Wer war Berblinger? Einer, der ums Überleben kämpfte in einer harten Zeit der napoleonischen Kriege. Aber heute ist auch nicht alles toll: Die armen Servicekräfte des Festakts sind prekär beschäftigt, erzählen von ihren Träumen und müssen am Ende auch den Müll zusammenkehren. Es ist weit gefasst, dieses Schauspiel „Berblinger, Schneider“ von Ulf Schmidt, das am Donnerstagabend in der Regie von Karin Drechsel am Theater Ulm unter viel Premierenbeifall für das Ensemble uraufgeführt wurde. „Variationen über einen Freiheitstraum“: ein bisschen lokale Selbstironie, engagierte Geschichtsstunde und sehr bemüht aktuelles Sozialdrama.