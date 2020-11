Das mit den „Glücksmomenten“ am Theater Ulm ist ja so eine Sache in dieser Corona-Krise. Die Jubiläumsspielzeit „50 Jahre Neubau an der Olgastraße“ war schon im März beendet, und auch der Ulmer Theaterpreis, der solche Sternstunden würdigen soll, fiel aus. Die aktuelle Saison? Nur Notspielpläne – und seit November ist der Vorstellungsbetrieb schon wieder eingestellt. Keiner weiß, was noch möglich sein wird. Zumindest ein großformatiger Kalender des Vereins der Freunde und Förderer des Ulmer Theaters aber verspricht „Glücksmomente 2021“.

Die Theaterfreunde, 1979 gegründet, unterstützen das Drei-Sparten-Haus verlässlich, in Absprache mit der Intendanz fließen pro Jahr rund 15 000 Euro in besondere Produktionen. Auch am Theaterpreis beteiligt sich der Verein. Aber es sollte auch mal Geld da sein für ein außergewöhnliches Extra, etwa die Gast-Verpflichtung eines Opernstars, sagt Johanna Kienzerle, die Vorsitzende. Abgesehen davon benötige das Theater Ulm in der Pandemie sowieso jede Hilfe.

So verkaufen die Theaterfreunde nun einen doppelt nutzbaren Wandkalender, praktikabel als Monatskalender wie als Familienplaner. Die Auflage: 2000 Stück. Von diesem Montag an, 16. November, ist er zum Preis von 20 Euro erhältlich – an verschiedenen Orten, nicht zuletzt an der Theaterkasse und bei der SÜDWEST PRESSE (Frauenstraße). Eine Szene aus dem Ballettabend „Faces of Love“ ziert das Titelblatt, und pro Monat gibt’s eine fotografische Erinnerung an vergangene Inszenierungen: „Peterchens Mondfahrt“, „Der fliegende Holländer“, „Die Csárdásfürstin“, „Lucia di Lammermoor“ oder „Eins, zwei drei“. Den Mai aber ziert ein Foto mit einer Chorszene aus Verdis „Rigoletto“ – ja, Moment: Das ist gewissermaßen ein historisches Dokument, denn diese bis zum Lockdown im Frühjahr fast fertig geprobte Produktion feierte noch keine Premiere. Kann ja noch kommen 2021 – und dann bitte dick im Kalender anstreichen!

Fahrt mit dem Heißluftballon

Aber jetzt zu weiteren „Glücksmomenten“: Die Theaterfreunde haben auch eine Benefiz-Lotterie aufgelegt, jeder Kalender trägt eine Losnummer. Sponsoren haben zwölf attraktive Preise gespendet: darunter Fahrten mit einem Heißluftballon, Einkaufsgutscheine bis zu 500 Euro, Ulmer Schmuck oder VIP-Tickets für ein Heimspiel der Ulmer Ratiopharm-Basketballer. Nach Weihnachten werden alle Gewinne unter notarieller Aufsicht gezogen und die Losnummern dann Anfang Januar auf der Homepage des Vereins veröffentlicht. Viel Glück! Der Reinerlös des Kalenderverkaufs kommt dem Theater Ulm zugute – und natürlich den Theaterbesuchern.