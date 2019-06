In Buenos Aires ist gerade Winter, auf der Wilhelmsburg aber spielt das Theater Ulm jetzt sommerlich ein leidenschaftsvolles Argentinien-Musical: „Evita“. Das heißt, bei der Premiere am Freitagabend überraschte ein Temperatursturz das Publikum. Sturmböen, kaltes Wetter – aber auch stürmischer Beifall gegen Viertel nach elf für ein tolles, tapferes Ensemble.

Ein mächtiger Gerüstaufbau steht in der Nordwest-Ecke des Innenhofs. Aber das ist kein Provisorium, sondern die finale Bühnenkonstruktion, die maximal mit den Plakaten des Präsidenten-Ehepaars Perón und Partei-Parolen verhängt wird und als improvisierter Balkon für die Ansprachen ans Volk dient. Vor zwei Jahren inszenierte Matthias Kaiser auf der Wilhelmsburg schon die Verdi-Oper „Aida“ in einem Baustellen-Setting: Für den ägyptischen Pharaonen-Palast, einer Demonstration der Macht, schuften die Sklaven. Aus dem „Evita“-Gerüst lässt sich freilich wenig Interpretation herauslesen.

„Evita“: Darum geht es im Musical

Denn es ist die Genre-üblich sehr nah an der Originalproduktion orientierte Musical-Geschichte von Tim Rice und Andrew Lloyd Webber, die Regisseur Wolf Widder souverän zeigt. Es ist die – wahre bis legendenhafte – Biografie einer Frau aus der Provinz, die mit viel Sendungsbewusstsein und auch dank ihrer strahlend blonden Schönheit nicht nur zu einer Führer-Gattin aufsteigt und zum Jetset-Star, sondern zur Volkstribunin, einer verehrten Feministin, ja zur vergötterten Heiligen wird. Aber vielleicht ist Eva Duarte (1919-1952), verheiratete Perón, nur eine Projektionsfläche sozialromantischer Sehnsüchte – und eine tragische Heldin, weil sie einem faschistischen Militärregime und der Menschenverführung diente und mit 33 Jahren an Leukämie starb.

Widder liefert dazu die fast ikonografischen Bilder: Evita im weißen Abendkleid, die Arme zur Umarmungsgeste erhoben, vor den Rundfunkmikrofonen. Und dann der Ohrwurm „Don’t Cry For Me, Argentina“ – aber auf Deutsch, denn die Fassung von Michael Kunze wird gespielt: „Wein’ nicht um mich, Argentinien“. Julia Steingaß singt mit zarter Musical-Stimme, puppenhaft rein. Die Schauspielerin, die auch schon am Meininger Staatstheater engagiert war, gibt Evita beeindruckend als zerbrechliche, kämpferische wie verführerische Frau.

„Evita“ ist eine politische Show. Und diese wird aufgeführt in der massiv einschüchternden Festungsanlage! Das passt. Schade nur, dass Widder und seine Bühnenbildnerin Petra Mollérus zu dieser Kulisse nicht mehr einfällt, als aus ein paar Fenstern argentinische Flaggen herauszuhängen.

120 Akteure samt Chor und Tanzensemble auf der Wilhelmsburg

Anderseits bespielen sie den rosa Bühnenkeil und die Riesenfläche davor so opulent, wie es wohl noch keinem Team in der theatralen Wilhelmsburg-Vergangenheit gelungen ist: Rund 120 Akteure samt Chor und Tanzensemble sind nun wirklich ein nennenswertes Volk, das für Perón (Martin Gäbler) fahnenschwingend auf die Straße geht. Auch auf Fahrrädern und einem Laster kommen sie agitierend herbeigefahren. Eine starke Szene.

Nicht zu vergessen der engelsgleiche Kinderchor, der für Evita singt, herzlich propagandistisch, während Luftlinie 15 Meter entfernt, nah an der Publikumstribüne, die Geheimdienstschergen einen Regimekritiker foltern. Es ist Che, der Gegenspieler in diesem Musical: der Chronist, Kommentator, Provokateur, die Stimme der Vernunft wie der revolutionären Tat. Und diese Figur treibt die in der Rückschau erzählte Handlung an. Thomas Christ hat das alles perfekt drauf, diesem Che folgt das Publikum.

„Evita“ ist eine Rockoper mit gesungenen Rezitativen, da erinnert vieles an Webbers ersten Welterfolg „Jesus Christ Superstar“. Der Engländer trieb es in „Evita“ mit seinem Stil-Mix noch weiter: atonale Geigen-Schmerzen, wütendes Schlagzeug, dann wieder Bandoneon-Melancholie und Pop-Balladen, Massenchöre und Requiem-Gesänge und natürlich Tango-Schmalz, mit dem Evitas erster Liebhaber Magaldi (Luke Sinclair) die Nacht besingt.

Die unsichtbar in der Burg spielenden Philharmoniker samt Band und Keyboards unter Leitung von Hendrik Haas bewältigten diese komplexe theatralische Musik bravourös. Das alles open air bei schwierigen Verhältnissen mit einem guten Sounddesign zur Wirkung zu bringen und dabei die Stimmen textverständlich herauszuholen, ist nicht einfach. Die Klangbalance gelang am Premierenabend zunehmend besser. „Evita“ ist ein gelungenes Spektakel fürs große Publikum.

Das könnte dich auch interessieren:

Loris Karius in Ulm Sophia Thomalla stellt klar: Friseur hat alles nur erfunden! Nachdem der Torwart Loris Karius mit seiner Freundin Sophia Thomalla in Ulm beim Friseur war, hat die Schauspielerin auf Instagram den Behauptungen des Barbiers deutlich widersprochen.