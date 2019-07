Das Theater Ulm hat auf Facebook eine „kleine Anfrage“ an die AfD Baden-Württemberg gerichtet. Damit kontert es eine umstrittene Anfrage der Partei zum Ausländeranteil von Künstlern im Land.

Wie viele Mitglieder des AfD Landesverbandes Baden-Württemberg sind vorbestraft?“ Mit dieser und weiteren Fragen reagiert das Theater Ulm in einem Facebook-Beitrag auf eine umstrittene Anfrage der AfD zum Ausländeranteil an staatlichen Bühnen in Baden-Württemberg. In dem Schreiben an den Landtag vom Juni hatte die Partei etwa explizit nach Staatsangehörigkeiten und Ausbildungen der Künstler gefragt.

Theater Ulm fragt AfD-Mitglieder nach Vorstrafen

Das kontert das Theater Ulm mit Gegenfragen nach Vorstrafen, Ausbildung und Ausbildungsorten der AfD-Mitglieder – und erntet für seinen Protest im Netz reichlich Lob und Zuspruch. Nach wenigen Stunden wurde der Beitrag mehr als 2.500 Mal geteilt, fast 1.500 geliked und rund 270 Mal kommentiert. „Die perfekte Antwort“, findet eine Userin, andere reagieren mit „Bravo“, „Danke“ oder „Super gekontert“.

Stuttgarter Pfarrer kontert ebenfalls auf Facebook

Das Ulmer Theater folgt damit dem Stuttgarter Pfarrer Matthias Vosseler, der sich ebenfalls auf Facebook an die AfD gewandt hatte. In seinem Beitrag legte er seine DNA offen – ein bunter Mix aus sieben Nationalitäten, von skandinavisch bis nordafrikanisch. „Als 'schwedischer Italiener' erkläre ich mich solidarisch mit den vielen Menschen aus so vielen verschiedenen Herkunftsländern, die hier auf den Bühnen des Landes Kultur zum Blühen bringen“, schrieb Vosseler dazu. Die Botschaft, die sein Kulturschaffen begründe, komme zudem aus Israel.

Außerdem riet er den Parteimitgliedern, auch eine solche DNA- Analyse machen lassen. „Die Ergebnisse werden euch sicher nicht begeistern, aber vielleicht die Augen öffnen. Dann könnt ihr in Zukunft solch unsinnige und im letzten menschenverachtende Anfragen unterlassen.“ Auch Vosseler erhielt für seinen Protest-Post zahlreiche zustimmende Kommentare. In Stuttgart fand zudem am Samstag eine Demonstration gegen die geforderte Auflistung ausländischer Künstler statt.

