Spielzeit 2018/2019 Theater Ulm: Alles was ihr wissen müsst

Ulm / Mareike Hauser

Wieso hat das Theater Ulm ein neues Logo? Wann darf ich applaudieren und was ziehe ich an? Mit diesen Infos startest du gut in die neue Spielzeit!

Seit Mittwoch klebt an den Eingangstüren des Theaters Ulm nicht mehr das Theater Logo mit den zwei Kreisen, sondern ein weißer Spatz. Dahinter steckt mehr als ein schlichter Wechsel des Logos: Das Theater startet mit einem neuen Chef und einigen neuen Mitarbeitern in die neue Spielzeit!

Wie lange dauert eine Spielzeit?

Eine Spielzeit beginnt, wie ein Schuljahr, im September und endet im Juni oder Juli. Im August geht das Theater Ulm in eine Spielzeitpause. Dann haben alle Mitarbeiter zur gleichen Zeit Urlaub. Während der Spielzeit haben die Künstler praktisch keinen Urlaub. Sie müssen sich sogar offiziell abmelden, wenn sie Ulm verlassen. Klingt ziemlich hart! Im Krankheitsfall kann das Theater dadurch schnell andere Künstler besetzen oder sogar gleich ein anderes Stück auf den Spielplan setzen. Ein anderes Stück ist ja besser als gar keines.

Was ist ein Drei-Sparten-Haus?

Diese Frage beantwortet sich am einfachsten mit einem Blick auf den Spielplan: Dort finden sich Musik-, Tanz- und Theater-Veranstaltungen. Also drei verschiedene Sparten.

Anstehende Premieren:

27. September: Das schlaue Füchslein (Oper)

28. September: Die Räuber (Schauspiel)

29. September: Lupus in Fabula (Schauspiel)

30. September: Cinderellas Schuhe (Kinderstück)

18. Oktober: Gesichter der Großstadt (Tanztheater)

Den Spielplan des Theaters Ulm findet ihr hier.

Was macht ein Intendant?

Der Intendant ist der Chef eines Theaters. Er legt fest, welche Theaterstücke, Konzerte oder Opern aufgeführt werden und muss gleichzeitig darauf achten, dass genügend Geld eingespielt wird. Er kümmert sich also sowohl um die geschäftliche als auch um die künstlerische Leitung des Theaters.

In den vergangenen zwölf Jahren wurde das Theater Ulm von Andreas von Studnitz geleitet. Seit dieser Spielzeit ist Kay Metzger neuer Intendant.

Eine Besonderheit in Ulm: Angela Weißhardt ist als Verwaltungsdirektorin für die kaufmännische Leitung verantwortlich. Kay Metzger übernimmt, wie auch sein Vorgänger, hauptsächlich die künstlerische Leitung und inszeniert selbst Stücke.

Was macht ein Dramaturg?

Der Dramaturg ist das Bindeglied zwischen Öffentlichkeit und Theaterhaus. Er gibt Werkseinführungen vor Aufführungen, schreibt Programmhefte, begleitet die Probenarbeit und entscheidet mit, was auf den Spielplan kommt.

Tragen in der Oper wirklich alle Abendgarderobe?

Prominente schweben in eleganten Kleidern über einen roten Teppich zum Wiener Opernball oder besuchen festlich gekleidet die Bayreuther Festspiele – aber wie ist das in Ulm? Es gibt keinen Dresscode! Die meisten Besucher ziehen sich natürlich schick an, aber auch mit Jeans und Pulli könnt ihr den Abend im Theater Ulm genießen. Das ist übrigens in fast allen Theatern und Opernhäusern der Fall.

Im Theater Ulm könnt ihr übrigens eure Jacken und Taschen kostenlos an der Garderobe abgeben. Einfach an der Garderobe euer Ticket vorzeigen.

Wann darf ich bei einem Konzert klatschen?

Viele eingesessene Konzertbesucher strafen einen mit einem bösen Blick, wenn man bei einem Konzert an der falschen Stelle seine Begeisterung ausdrückt. Eine typische Klatschfalle ist die Pause zwischen den Sätzen eines Stückes. Klingt kompliziert? Ein Stück besteht aus verschiedenen Teilen, den Sätzen. Zwischen den Sätzen gibt es immer ein paar Sekunden Pause. Zeit genug zum Applaudieren? Auf gar keinen Fall! Erst nach dem gesamten Stück könnt ihr loslegen. Ob noch ein Satz kommt erkennt ihr daran, dass der Dirigent seinen Stab kurz nach oben hält.

Lockerer geht es bei Opern, Tanz- oder Theatervorstellungen zu. Da ist Szenenapplaus gerne gehört.

Wo finden die Veranstaltungen statt?

Im Theater Ulm (Herbert-von-Karajan-Platz 1) gibt es drei Spielstätten: Das Große Haus für Opern, Ballettabende und Schauspiel. Das Podium für kleinere Produktionen und das Foyer für Kammerkonzerte oder Gespräche. Konzerte des philharmonischen Orchesters der Stadt Ulm finden im Congress Centrum Ulm (Basteistraße 40) statt.

Vereinzelt finden auch Veranstaltungen an anderen Orten in Ulm statt. Im September und Oktober zum Beispiel im Ulmer Münster.

Wo kann ich Tickets kaufen?

Auf der Homepage des Ulmer Theaters habt ihr die Möglichkeit, Tickets zu kaufen oder zu reservieren. Gekaufte Tickets werden euch dann zugeschickt.

Außerdem könnt ihr direkt an der Theaterkasse Tickets kaufen. Die Öffnungszeiten sind folgende:

Montag 11 bis 17 Uhr

Dienstag bis Freitag 11 bis 19 Uhr

Samstag 10 bis 13 Uhr

Wenn ihr gleich mehrmals ins Theater gehen wollt, dann lohnt sich vielleicht auch ein Abo.

Ihr wollt nicht alleine ins Theater gehen? Über die Mitgehbörse der Stadt Ulm findet ihr Gleichgesinnte.

Wie komme ich zum Theater?

Mit dem ÖPNV

Die Straßenbahnlinie 1 und die Buslinie 7 bringen euch direkt zum Theater. Aber auch der Hauptbahnhof ist in unmittelbarer Nähe. Dort halten die Buslinien 3 und 5.

Mit dem Auto

Direkt am Theater gibt es eine Tiefgarage mit 89 Stellplätzen. Geöffnet ist sie unter der Woche ab 18.30 Uhr und am Wochenende ganztags. Zusätzliche Parkmöglichkeiten bieten die Parkhäuser Deutschhaus und Salzstadel.

Folgst du uns schon auf Instagram: @suedwest_presse?

Das könnte dich auch interessieren