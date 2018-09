Kommentar Jürgen Kanold zum Start Kay Metzgers Theater muss ein Kraftzentrum der Kultur sein

Ulm / Jürgen Kanold

Nach Ansgar Haag 1993 und Andreas von Studnitz 2006 fängt jetzt mit Kay Metzger erst der dritte Intendant in 25 Jahren am Theater Ulm an. Das ist ein mit Spannung erwartetes Ereignis im städtischen Kulturleben. Und es werden hoffentlich viele künstlerische Ereignisse auf der Bühne folgen: Das Theater ist, allein schon kraft seiner Besucherzahlen und des Budgets, das kulturelle Kraftzentrum der Stadt. Es sollte nicht nur gute Unterhaltung bieten, sondern ein Ort sein, ein Forum, an dem möglichst viele Menschen miteinander ins Gespräch kommen, wo die Themen unserer Zeit, unserer Gesellschaft offen und sinnlich verhandelt werden.

Das ist in dieser schnelllebigen Internet-Welt überlebenswichtig für das Theater. Kay Metzger und sein Team stellen sich dieser Herausforderung, das zeigt die Papierform, das demonstrieren der Spielplan und das Ensemble-Aufgebot, mit großem Enthusiasmus. Ja, mancher hält Metzgers frontale Umarmung des Ulmer Bürgers – siehe Spatzen-Logo und „nei­gschmeckt“-Motto – für ranschmeißerisch bis bieder. Aber mal abwarten, was von morgen an, wenn mit dem „Schlauen Füchslein“ und einem Premieren-Reigen die Saison startet, so alles zu erleben ist. Große Neugier hat Metzger geweckt. Ihm ist einiges zuzutrauen.

Der neue Intendant findet, um schwäbisch zu bleiben, ein „gmähts Wiesle“ vor: Die Sanierung des Theaters ist praktisch abgeschlossen, und bald steht das Dreisparten-Haus auch nicht mehr in einer Hauptkampfzone der Ulmer Baustellen-Landschaft. Im Gegenteil: Das Theater mit seinem jetzt wieder sichtbaren großen Vorplatz, gelegen an der Schnittstelle der Straßenbahn-Linien und in der Nähe des Bahnhofs, könnte zentraler nicht auftrumpfen. Diese herausragende Position muss das Theater nutzen, ausspielen.

Der Stolz der Stadt

Natürlich wird auch Intendant Metzger nicht ohne neue Baustellen in seiner Intendanz arbeiten – so ist es jedenfalls zu hoffen. Einen nötigen Zusatzbau für die Technik, für einen Orchesterprobensaal (und vielleicht auch mit einem Spielort fürs Kinder- und Jugendtheater?) hat die Stadt auf der Agenda. Auch das wäre ein starkes Bekenntnis Ulms zu seiner Bühne.

Ein anderes wäre es, das Orchester und das ganze Haus endlich von der Tarifgruppe C in die B-Liga hochzustufen. Das wäre der stolzen, traditionsreichen Theaterstadt Ulm angemessen. Kay Metzger und sein Team aber sollten daran künstlerisch auch keinen Zweifel aufkommen lassen.