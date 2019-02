Mimi und Josefin The Voice Kids: Schwestern mit Ulmer Familiengeschichte räumen ab

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Der Auftritt der Schwestern Mimi (15) und Josefin (13) in der Casting-Show „The Voice Kids“ ist ein Youtube-Hit. Die beiden Jungstars haben eine Beziehung zu Ulm.

Er sitzt jetzt seit fünf Jahren bei „The Voice Kids“, sagte Mark Forster, „aber so etwas habe ich noch nie erlebt“. Was der Popstar mit „so etwas“ meinte: der Auftritt der Schwestern Mimi (15) und Josefin (13) in der Casting-Show. Die beiden sangen eine eigene Version von Radioheads „Creep“ und bliesen damit alle Coaches vom Hocker: außer Mark Forster noch Lena Meyer-Landrut, Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß sowie Sascha und Alec von Boss Hoss. Und nach der Gänsehaut-Performance kämpften die Promi-Coaches um die beiden Talente, wie man das noch nie in der Sat1-Show erlebt hat.

Eltern sind in Ulm bekannt

„Wir sind alle Musiker in der Familie“, hatten die in Augsburg lebenden Mädchen in der Home-Story vor ihrem Auftritt erzählt: Mama ist Opernsängerin, und Papa arbeitet als Musik-Professor. Als die Eltern in dem kurzen Einspieler zu sehen, dürften viele Ulmer hellhörig geworden sein. Die Mutter ist Hélène Lindqvist, der Vater Philipp Vogler.

Hélène Lindqvist, eine Sopranistin schwedisch-ägyptischer Abstammung, war von 2006 bis 2009 Ensemblemitglied am Theater Ulm und mit ihrer tollen Stimme in Opern wie „Alcina und „Rigoletto“ zu erleben; unvergessen ist ihr Auftritt als Maria Magdalena im Musical „Jesus Christ Superstar“. 2017 gastierte sie mal wieder in Ulm: in „Aida“ auf der Wilhelmsburg.

Philipp Vogler ist Professor für Musikalische Einstudierung und Rollenstudium Musiktheater an der Hochschule für Musik und Theater München und war viele Jahre Leiter des Kammerorchesters Ulmer Studenten. Heute lebt die Familie in Augsburg.

Auftritt wird zum Youtube-Hit

Offenbar haben die Eltern reichlich musikalisches Talent vererbt. Mimi und Josefin spielen Klavier und Gitarre, komponieren eigene Songs – und singen wundervoll. Ihre Fassung von „Creep“ durften sie bei „The Voice Kids“ gleich ein zweites Mal zum Besten geben und bei YouTube hat er sich bereits zum Hit entwickelt. Lena Meyer-Landrut tiltete aus, hüpfte über die Bühne und rief: „Ich weiß, wer im Finale ist!“ Sie pries sich den Geschwistern sofort als Coach an: „Ich hab keine Geschwister. Und ich hab irgendwie im Gefühl, dass ihr zu mir gehört.“ Da flossen sogar Tränen: „Ich würde so gerne mit euch arbeiten und so gerne für euch da sein.“

Aber auch die anderen prominenten Musiker wollten Mimi und Josefin unbedingt in ihrem Team haben. So wurde auf dem Bühnenboden ein Sitzkreis gebildet, in dem mit Worten um die Mädels gerungen wurde. Schließlich wählten Mimi und Josefin, die äußerst sympathisch rüberkamen und sich immer wieder herzten, die beiden von Boss Hoss als Coaches. Worauf Musik-Cowboy Alec cool sagte: „Ich würde mal sagen: Wir haben die Staffel gewonnen, Leute!“

