Gesprächsreihe „Kontrovers“ Terrorismusexpertin Julia Ebner in vollbesetzter SWP-Galerie

Ulm / jkl

Wie ticken Rechtsextremisten und Islamisten? Und was lösen sie mit ihren Anschlägen in der Bevölkerung aus? Diesen Fragen ging am Donnerstagabend Terrorismusforscherin Julia Ebner in der vollbesetzten Galerie der SÜDWEST PRESSE nach. „Ihr Ziel ist es, die Gesellschaft durch Anschläge von innen heraus zu spalten.“ Beide Gruppen verfolgen Ebner zufolge ähnliche Propaganda-Strategien.

Die Dämonisierung des Gegners, das Einnehmen der Opferrolle bei der Rekrutierung neuer Anhänger und das A-gegen-B-Denken könne auf beiden Seiten gerade in den sozialen Medien beobachtet werden. „Grundsätzlich ist das nicht so überraschend.“ Die Verwendung von Material der Gegenseite sei inzwischen gängig, so dass im Netz originär von Islamisten eingeführte Schlagwörter vielfach auch von Rechtsextremen benutzt würden. „Sie spielen sich so gegenseitig in die Hände.“

So haben Islamisten etwa nach der Bundestagswahl 2017 das Ergebnis der AfD genutzt, um neue Anhänger zu rekrutieren. „Sie riefen Muslime dazu auf, zusammenzustehen, um sich zu schützen.“ So ein Auftreten erzeuge Angst, die beabsichtigt sei. Im Anschluss diskutierte Elisabeth Zoll, Politik-Redakteurin der SÜDWEST PRESSE, mit Julia Ebner, FWG-Stadträtin Gisela Kochs, Poligenius-Schulleiter Amir Muhic und CDU-Stadträtin Barbara Münch über die Auswirkungen des Extremismus.

Der Vortrag war der zunächst letzte Teil der Gesprächsreihe „Kontrovers“, die auf die Initiative der Koordinierungsstelle Internationale Stadt und des Gemeinderats zurückgeht. „Es wird weiterhin kontroversen Gesprächsbedarf in der Stadt geben“, erklärte Elis Schmeer, Leiterin der Koordinierungsstelle. Deshalb wolle sie die Reihe gerne weiterführen.