Terminkalender 2019 Terminkalender 2019

Birgit Eberle

Wichtige Termine für Lauffreunde auf einen Blick

24. März: 1. Vorbereitungslauf in Blaustein

6. April: Familien-Lauftag im Blautal-Center

2. Juni: 3. Vorbereitungslauf in Blaustein

6. Juni: DEE-AOK-firmenlauf

8. Juni: Pixabay-Münsterturm-Lauf

23. Juni: 4. Vorbereitungslauf in Blaustein

12. Juli: beurer Frauenlauf

2. Juli: AOK-Vorbereitungstag für Schulen und Kinder

20. Juli: „4+5“-Mini-Triathlon

28. Juli: 5. Vorbereitungslauf in Blaustein

25. August: Langer Lauf Donaustadion

1. September: Langer Lauf Donaustadion

21. September: ratiopharm-Jugendläufe

28. September: Marathonmesse

29. September: 15. Einstein-Marathon