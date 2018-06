Tennis Tennis: Senioren-WM in Ulm und Neu-Ulm

AP - 02.07.1997 Der deutsche Tennisspieler schlägt eine Rückhand. Er gewann das Viertelfinal-Spiel gegen den Briten Tim Henman mit 6:3, 6:2, 6:4. Germany's Michael Stich returns to Britain's Tim Henman during their Men's Singles quarter final on Number One Court at Wimbledon Thursday July 3, 1997. (AP Photo/Elise Amendola) © Foto: Elise Amendola/AP Photo

Ulm/Neu-Ulm / Winfried Vogler

Mehr als 30 Nationen haben ihre Teilnahme an der Tennis-Weltmeisterschaften Seniors 2018 vom 12. bis 25. August in Ulm und Neu-Ulm zugesagt. Die besten Tennisspieler der Welt in den Altersklassen 50 plus, 55 plus und 60 plus gehen an den Start. In der ersten Woche werden die Team-Weltmeisterschaften ausgespielt, dabei treffen sich 125 Turnier-Teams bei cirka 290 Spielbegegnungen, verteilt auf die drei Altersklassen. In der zweiten Woche geht es dann um die WM-Titel in Einzel, Doppel und Mixed.

Der Meldeschluss für die Team-Bewerbe ist bereits abgelaufen, zahlreiche Tennisteams aus Europa haben sich angemeldet. Darunter Dänemark, Norwegen, Schweden, England, Irland, Estland, Lettland, Türkei, Kroatien, Italien, Schweiz, Spanien und Frankreich. Aus dem eurasischen Kontinent kommen Teams aus Russland, Indien und Japan. Auch Mannschaften aus Übersee wie Südafrika, Argentinien und Chile, Mexiko sowie aus Australien und Neuseeland suchen den Weg nach Ulm/Neu-Ulm.

Unter den 53 Frauenteams sind Deutschlands Damen 50 plus Titelverteidiger. Vize-Weltmeister in Miami (USA) wurden die Damen 55 plus mit Lokalmatadorin Katalin Böröcz (TSG Söflingen), die Damen 60 plus gewannen letztes Jahr die Bronzemedaille. Medaillenhoffnungen gibt es auch bei den deutschen Herren 60 plus mit Lokalhero Florian Ebner (TK Ulm) sowie bei den Herren

50 plus als Bronzemedaillengewinner von Miami mit der aktuellen ITF-Nummer 2, Alex Windisch (Siebentisch Augsburg).

Auch frühere Tennisweltstars sind im Gespräch. So überlegt der ehemalige Davis-Cup-Gewinner Karl-Uwe Steeb im Doppel oder Mixed an den Start zu gehen. Auch Wimbledon-Sieger Michael Stich könnte das Racket schwingen. Ebenfalls noch nicht bestätigt ist, ob die 18-fache Grand-Slam-Siegerin Martina Navratilova sowie der 6-fache niederländische Grand-Slam-Sieger Paul Haarhuis teilnehmen. Nach Ablauf der Anmeldefrist am 20. Juli besteht Gewissheit.