Die Final-Matches bei den Deutschen Meisterschaften im Tennis in der WTB-Halle am Sonntag in Biberach waren schnell entschieden: Bei den Damen standen sich die beiden Topgesetzten Spielerinnen Antonia Lottner (TC Bad Vilbel, 2) und Katharina Hobgarski (TC Bredeney Essen, 1) gegenüber.

Die 23-jährige Lottner aus Düsseldorf dominierte gleich zum Auftakt den Court und gewann den ersten Satz klar mit 6:1 gegen Katharina Hobgarski (TC Bredeney Essen). Die 22-jährige Hobgarski konnte im zweiten Satz mit einem 6:3 zunächst das Blatt wenden, sie kämpfte aber gleichzeitig mit Verletzungsproblemen und musste sich behandeln lassen. Im entscheidenden dritten Satz fand Lottner dann zurück: Ihr gelang gleich ein Break zum 2:0, danach ließ sie sich das Heft nicht mehr aus der Hand nehmen. Nach 1:39 hatte sie nach dem Sieg 2014 ihre zweite Deutsche Meisterschaft gewonnen. „Ich freue mich riesig über den Sieg“, sagte Lottner später bei der Siegerehrung, und sie ergänzte: „Es ist schön, deutsche Meisterin zu sein.“

Youtube Deutsche Meisterschaften Tennis 2019

Daniel Masur gewinnt Deutsche Meisterschaft im Tennis klar

Noch schneller war nach dem Damen-Endspiel das Finale der Herren entschieden: Der an Position 2 gesetzte 25-jährige Daniel Masur vom Tennispark Versmold gewann gegen den ungesetzten Überraschungsfinalisten Leonard von Hindte aus Hamburg (Der Club an der Alster) deutlich mit 6:1 und 6:3. Die Spieler boten zur Freude der Zuschauer auf dem schnellen Belag der WTB-Halle Tennis auf hohem Niveau. Doch der sehr stark aufschlagende, athletisch spielende Masur war immer voll konzentriert und war mit einer wuchtigen Vorhand stets der Chef auf dem Platz, sodass das Endspiel nach nicht einmal einer Stunde entschieden war.

Für den auch schon im Davis Cup eingesetzten 25 Jahre alten Masur war es der zweite Titel des Deutschen Meisters nach seinem Sieg in Biberach 2017. Bei der Siegerehrung sagte Masur: „Es ist schön, das Jahr mit einem Titel zu beenden. Ich hoffe, dass ich meine Form mit in die nächste Saison nehmen kann.“

Der frischgebackene Deutsche Vizemeister von Hindte, der im Turnier drei gesetzte Spieler bezwungen hatte, meinte: „Ich habe heute zwar nicht mein bestes Tennis gespielt, aber Daniel hat das einfach auch nicht zugelassen.“ Er ergänzte: „Heute gehen zwei Sieger vom Platz“, denn er habe eine tolle Woche in Biberach gehabt.

Im Mixed am Samstag hatten Anna Klasen und Hannes Wagner gewonnen.

50. Auflage der Meisterschaft 2021 in Biberach

Bei der Siegerehrung am Finaltag setzte es Lob für die Ausrichter der Deutschen Meisterschaften. Der Präsident des Deutschen Tennisbundes (DTB), Ulrich Klaus, meinte: „Biberach ist ein fester Bestandteil des Turnierkalenders in Deutschland. Spielerinnen und Spieler kommen wegen der familiären Atmosphäre und der super Organisation sehr gerne hierher.“

Der DTB-Vizepräsident Thomas Heil lobte ebenfalls: „Man merkt dem Württembergischen Tennis-Bund und dem gesamten Organisationsteam die langjährige Erfahrung an.“ In Anspielung darauf, dass die beiden nächsten Deutschen Meisterschaften - und damit auch die 50. Jubiläums-Auflage - für Biberach gesichert seien, ergänzte er: „Wir freuen uns schon auf die mindestens nächsten beide Jahre in Biberach.“