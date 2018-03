Internationale Stadt Temporäre Architektur auf Scholl-Platz

Ulm / swp

Seit einigen Wochen ist in Ulm die Poster-Kampagne „When I think of Ulm“ der Koordinierungsstelle Internationale Stadt und ihrer Partnereinrichtungen präsent. Auf bunten Plakaten liest man kurze, markante Sprüche wie „Ulm… Let’s face it“ (Ulm… Sehen wir der Realität ins Auge) oder „I dream of speaking German in English“ (Ich träume davon Deutsch zu sprechen – auf Englisch). Es geht um einen Blick auf die Stadt durch eine internationale Brille, die die internationalen Angebote verschiedener Stadtgesellschaftsakteure bekannter machen, heißt es in einer Pressemitteilung. Nun geht die Aktion in die nächste Runde.

Von 19. April bis 4. Mai wird eine „Internationale Botschaft“ als temporäre Architektur im öffentlichen Raum aufgebaut. Es handele sich um eine Art Container „in schick“ auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz. Mit der Aktion sollen erstmals alle acht Akteure der Internationalen Stadt an einem Ort zusammenkommen.

Jeder kann teilnehmen

Die Koordinierungsstelle Internationale Stadt ist eine Einrichtung der Stadt Ulm. Zusammen mit sieben Partnereinrichtungen, dem IHK Welcome Center, der vh Ulm, dem Verschwörhaus, der In Via Anerkennungsberatung, Engagiert in Ulm, dem Donaubüro und Europe Direct ist es ihr Auftrag, das gute Zusammenleben von allen Ulmern, ob mit oder ohne internationale Wurzeln, zu fördern. Bisher sei das Angebot zeitlich und räumlich eher vereinzelt wahrnehmbar gewesen. Jetzt soll es auch in der breiten Öffentlichkeit ankommen. Am Ende erhofft sich Elis Schmeer, die Leiterin der Koordinierungsstelle, ein umfangreiches Feedback aus der Bevölkerung, um das Angebot bürgernah weiterzuentwickeln. Vor allem junge Menschen möchte sie verstärkt miteinbeziehen. Dafür wird die Aktion gemeinsam mit der Digitalen Agenda der Stadt Ulm umgesetzt.

In der „Internationalen Botschaft“ auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz und drum herum sollen Aktionen und Veranstaltungen stattfinden. Dazu gehören eine partizipative Foto-

ausstellung, ein interaktives Logbuch und eine Aktion der deutsch-amerikanischen Community-Künstlerin Carly Schmitt.

Info Alle Veranstaltungen und Öffnungszeiten werden zeitnah auf ulm-internationalestadt.de veröffentlicht. Schon jetzt kann man unter dem Hashtag #internationalebotschaft und #everdayulm auf Instagram Fotos zur späteren Ausstellung einreichen.