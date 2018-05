Internet Telekom baut für Gewerbe aus

Ulm / swp

Die Telekom setzt den Ausbau schneller Internetverbindungen per Glasfaser nun in Gewerbegebieten fort. Davon profitiert laut Bonner Konzern auch Ulm. Insgesamt sollen in 75 Kommunen 49 000 Unternehmen Internetverbindungen mit Höchstgeschwindigkeiten bis 1 Gigabit/Sekunde erhalten. Dazu der Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom, Hagen Rickmann: „Wir bieten den Unternehmen damit die beste Infrastruktur für die Digitalisierung.“ Für das Projekt würden bis 2019 rund 3500 Kilometer Glasfaser verlegt – im „Trenching-Verfahren“, das zeitsparend und kostengünstig sei, die Bauzeiten und die Belastungen für die Anwohner reduziere.