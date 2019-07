Richtfest am „Haus der Vielfalt“: Kindergarten, Wohnungen und Schulräume für Menschen mit und ohne Behinderungen sind unter einem Dach. Sechs Etagen prall gefüllt mit Leben und mitten in der City“ – so sieht die Stiftung Liebenau ihr neues „Haus der Vielfalt“, für das am Dienstagnachmittag Richtfest gefeiert wurde. Dieser Satz, den die Handwerker im Richtspruch formulierten, steht für das Konzept, das auf sechs Etagen ein...