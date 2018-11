Kulturpolitik Technik-Neubau des Theaters bekommt Kinderbühne

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Das Theater Ulm spielt gerade den „Räuber Hotzenplotz“, und die Junge Ulmer Bühne (JUB) zeigt im Alten Theater „Eine Weihnachtsgeschichte“. Kinderkram ist es aber gar nicht, was der Kulturausschuss gestern Nachmittag beschlossen hat: In den bis 2023 entstehenden Technik-Neubau des Theaters Ulm soll eine Kinder- und Jugendbühne integriert werden und dort von der JUB betrieben werden.

Seit Jahren spielt die JUB im Alten Theater unter inakzeptablen Zuständen – dabei gibt es von der öffentlichen Hand einen Bildungsauftrag und dazu von Stadt und Land 415 000 Euro Zuschüsse. Das Alte Theater sei zwar „super putzig“, sagte gestern Kulturabteilungsleiterin Sabine Schwarzenböck, „aber nicht kompatibel für zeitgemäßes Kinder- und Jugendtheater“. Was also tun?

Vier Alternativen wurden geprüft. Erstens die Integration einer Kinder- und Jugend-Bühne in den Technik-Neubau am Theater. Zweitens die aufwändige Ertüchtigung des Alten Theaters. Drittens ein Neubau an einem anderen Ort. Oder viertens: Weiterwurschteln im Alten Theater mit einer minimalen Renovierung für eine halbe Million Euro?

„Hoch spekulativ“

Letzteres löst überhaupt keine Probleme. Und für einen eigenständigen Neubau wurde „keine realisierbare Option“ gefunden.

Eine ernsthafte Ertüchtigung des Alten Theaters wird auf 1,5 bis zwei Millionen Euro geschätzt. Doch das Endergebnis wäre auch nur ein Kompromiss, da die Nutzfläche des Gebäudes nicht ausreicht, also weitere Räume (für Theaterpädagogik, Probenräume, Lager, Werkstatt) angemietet werden müssten. Zudem gibt es im Alten Theater hohe Auflagen und Einschränkungen durch den Denkmalschutz.

Bleibt also nur der Technik-­Neubau des Theaters Ulm. Die Integration eines Kinder- und Jugendtheaters wird mit Mehrkosten von 5,5 bis acht Millionen Euro beziffert, wobei Kulturbürgermeisterin Iris Mann die Summen „hoch spekulativ“ nannte.

Die Vorteile: So entstünde ein gut ausgestatteter Ort für zeitgemäßes Kinder- und Jugendtheater mit flexibler Raumgestaltung und Zuschauerkapazität, die Lage wäre hervorragend, mit dem Theater Ulm wären diverse Synergien denkbar, man könnte Gastspiele anbieten und mehr theaterpädagogische Angebote.

Doch das so nahe Miteinander von Theater und freier Szene birgt auch Risiken. „Beide Theater empfinden sich als Wettbewerber“, schreibt die Kulturverwaltung, Schwarzenböck sprach von „vielen Befindlichkeiten“. Zudem besteht Verwechslungsgefahr (Ticketverkauf, Eingänge), und der gemeinsame Betrieb in einem Haus wäre kompliziert (Stichwort Lärm). Und dennoch müsste man nun die „Chancen zur Veränderung“ nutzen, betonte Schwarzenböck.

„Sie machen einen Punkt hinter eine langjährige Diskussion“, lobte Dagmar Engels (SPD). Wenn städtisches Theater und freie Szene unter einem Dach wären, müssten aber klare Abmachungen getroffen werden. Der Vorschlag der Verwaltung sei die „einzige logische Konsequenz“, befand Lena Christin Schwelling (Grüne), das Alte Theater sei kein tragfähiger Spielort mehr. Auch die CDU stimmte dem zu, die JUB müsse die Möglichkeit bekommen, gutes Theater anzubieten, sagte Sabine Schuler.

Abgelehnt wurde der Vorschlag von der FWG. Der Technik-Neubau am Theater sei aus Gründen des Arbeitsschutzes notwendig, erläuterte Helga Malischewski, „dafür geben wir 20 Millionen Euro aus, und jetzt sollen acht Millionen für ein Kinder- und Jugendtheater dazukommen? So entsteht automatisch eine vierte Sparte.“ Das Alte Theater werde schlecht geredet, „für eine Million könnten wir es auf Vordermann bringen“. Das sah aber nur die FWG so.

„Jetzt kann man planen“

Theater-Verwaltungsdirektorin Angela Weißhardt zeigte sich nach der Sitzung froh, „dass es wenigstens eine Entscheidung gibt. Jetzt kann man weiterplanen.“ Sie betonte aber: „Wir werden unseren Bedarf formulieren, für Anderes sind wir nicht zuständig.“ Es sorge sie, dass man nun im Neubau nicht alle benötigten Lagerflächen fürs Theater unterkriegen werde.

Intendant Kay Metzger hatte den Eindruck, dass im Vorfeld der Entscheidung „nicht ganz durchdiskutiert wurde, was das nun alles konkret bedeutet“. Er wäre gern mehr eingebunden gewesen. Was das künftige Miteinander mit der JUB unter einem Dach und die Diskussionen über eine vierte Sparte angehe, meint er: „Die freie Szene muss sich überlegen, wie frei sie sein will.“

JUB-Leiter Sven Wisser befand: „Wir gewinnen auf jeden Fall dazu.“ An Synergien mit dem Theater glaube er aber nicht.

Und Kulturbürgermeisterin Mann? Die betonte noch: „Wenn man nun eine Entscheidung für die nächsten 30 bis 40 Jahre trifft, sollte man sie nicht zu sehr von den momentanen Akteuren abhängig machen.“