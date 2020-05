Das Schauspiel unweit der Beringer Brücke zog auch etliche Schaulustige an. Links an der Brücke gut erkennbar: die alten Dampfleitungen. Die Leitungsstrecke führt künftig über die neu eingehobene Stahltraverse. Zweiter Akt: am Pfingstwochenende. © Foto: Fotos: Lars Schwerdtfeger