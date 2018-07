City Taxistand zieht wieder um

Ulm / kö

Noch vor Schwörmontag baut die Stadt erneut den Taxistand um, der zuletzt von der Bahnhofstraße an die Rückseite der Post verschoben wurde. Weil sich die Lösung nicht bewährt hat, verlegt das Rathaus die Taxen nun auf die andere Straßenseite an den nördlichen Eingang zum Bahnhof: mit eindeutigen Plätzen für den Einstieg in die Taxen und den Ausstieg.

Die Nachziehplätze für die Taxen liegen dann zwischen den zwei Fahrspuren, so dass die neue Verkehrsführung das Wenden an dieser Stelle unmöglich macht. Beginn der Verlegeaktion ist heute. Bis Freitag soll alles über die Bühne sein. Die freien Plätze sollen wieder jedermann für Hol- und Bringdienste am Bahnhof zur Verfügung stehen: als Kiss-and-Ride-Zone mit acht Plätzen, bis zu 30 Minuten kostenlos.