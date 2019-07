Wer in Ulm Taxifahren will, muss künftig deutlich mehr bezahlen. Der Gemeinderat hat einer Erhöhung des Grundpreises zugestimmt. Die neue Preisstruktur – und wie es zu der Entscheidung kam: eine Übersicht. Taxifahren in Ulm wird teurer. Die Stadträte haben auf Vorschlag des Rathauses einer Erhöhung des Grundpreises von 2,50 auf 2,80 Euro zugestimmt. Außerdem steigt der Preis für Fahrten in der dritten Tarifstufe, also ab einer Strecke von fünf Kilometern – und zwar von 1,45 Euro je Kilometer au...