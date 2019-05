Es ist eine der größten Reiterprozessionen Europas: 2500 Reiter werden zum traditionellen Blutritt am Freitag (7.00 Uhr) im oberschwäbischen Weingarten erwartet. Dabei wird die Heilig-Blut-Reliquie von Wallfahrern zu Ross durch die Stadt im Kreis Ravensburg und die umliegenden Wälder und Felder getragen. Die Reliquie enthält der Legende nach mit Erde vermischtes Blut von der Kreuzigung Christi. Begleitet werden die Reiter von mehr als hundert Musikkapellen. Die Stadt rechnet mit 30.000 Besuchern. Als Ehrengast ist Sozialminister Manne Lucha (Grüne) eingeladen. Justizminister Guido Wolf (CDU) reitet seit Jahren bei der Prozession mit. Wolf ist in Weingarten geboren und nimmt zum 41. Mal am Blutritt teil.