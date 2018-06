Veranstaltung Tausende Besucher beim 47. „Lapo“ in Ulm erwartet

Ulm / Verena Schühly

Die Stadt zum Klingen bringen und über Nachhaltigkeit sprechen, so sieht das Programm des Landesposaunentags am Wochenende aus.

Die Stadt zum Klingen bringen, und das auf vielfältige Arten – das ist ein Ziel des Landesposaunentags. Am kommenden Wochenende 30. Juni/1. Juli findet der „Lapo“ zum 47. Mal in Ulm statt, und rund 7000 Bläser aus dem ganzen Land und zahlreiche andere Gäste werden dabei die Kirchen und Plätze bevölkern und bespielen. Das Treffen, das das evangelische Jugendwerk (EJW) veranstaltet, steht unter dem Motto „Erfrischend lebendig“. Höhepunkt ist die Schlussfeier am Sonntag, bei der ab 16.15 Uhr der Freiluftchor aller versammelten Posaunenbläser den Münsterplatz klanggewaltig füllt.

Auftakt Beim „Brassmob“ musizieren Ensembles am Samstag von 16 bis 18 Uhr auf verschiedenen Plätzen der Stadt.

Eröffnung Offiziell eröffnet wird der Lapo am Samstag um 18 Uhr auf dem Kornhausplatz mit einer Serenade zum Thema Wasser. Um 20 Uhr beginnt dort das Eröffnungskonzert mit dem Schwäbischen Posaunendienst. Bei Regen findet das Programm im Kornhaus statt.

Gottesdienste Am Sonntag gestalten die Posaunenchöre um 10 Uhr die Gottesdienste in sieben evangelischen Kirchen im Stadtgebiet mit, außerdem in der Neu-Ulmer Petruskirche und in der katholischen Wengenkirche (Beginn: 9 Uhr). Für die zentrale Feier im Münster sind keine Plätze mehr frei. Im Haus der Begegnung ist um 10 Uhr ein Familiengottesdienst. Auch auf dem Kornhausplatz, im CCU und in der Donauhalle finden um 10 Uhr Gottesdienste mit Bläser-Unterstützung statt.

Konzerte „Ulm klingt“ heißt anschließend der Reigen von Freiluftkonzerten am Sonntag von 12 bis 15 Uhr auf sieben verschiedenen Plätzen in der Innenstadt und auf der Donauwiese.

Workshops/Führungen Fester Bestandteil des Lapo sind ab 12 Uhr Workshops für Bläser. Aber es gibt auch Programm für andere Gäste: unter anderem offenes Singen, Kleinkunst und Gelegenheiten, damit sich Jugendliche bei den unterschiedlichsten Aktionen ausprobieren können (unter anderem ein Predigt-Slam oder „Posaunenchor trifft Beatboxing“). Die Einlass-Bändel dazu gibt es am Sonntag im Jam, Münsterplatz 21, und an den Info-Ständen auf dem Münsterplatz. Sie kosten zehn Euro.

Talkrunde „Nachhaltig – Trend oder Substanz“ ist das Thema einer prominent besetzten Gesprächsrunde am Sonntag, 14 Uhr, im Stadthaus. Auf dem Podium debattieren Landesbischof Frank Otfried July, Umweltminister Franz Untersteller und OB Gunter Czisch. Im Umfeld der Veranstaltung wird auch die Handysammel-Aktion zu Ende gebracht (siehe Info-Kasten).

Abschluss Die Schlussfeier steigt am Sonntag ab 16.15 Uhr auf dem Münsterplatz mit dem Großchor der rund 7000 Bläsern auf dem Münsterplatz.

„Wir sind mittendrin in der Stadt und hoffen auf gutes Wetter für unsere Freiluft-Konzerte“, sagt Arvo Koha, Jugendreferent vom EJW in Ulm und Hauptorganisator des 47. Lapo. Dabei ist der Lapo beileibe nicht nur eine Veranstaltung für junge Leute: „Unsere Teilnehmer bewegen sich in der Altersspanne von 8 bis 75 Jahren. Der Lapo ist wirklich eine generationenübergreifende Veranstaltung“, betont Koha.

Die Organisatoren richten am Sonntag im Jam die Lapo-Geschäftsstelle ein, das Haus der Begegnung wird zum „Zentrum für Familien“, und der Bereich Kornhaus/EinsteinHaus wird zum Treffpunkt der Jugend. In der dort gelegenen Friedrich-List-Schule übernachten auch rund 200 Jungbläser, die bereits am Samstag anreisen.

Die meisten Lapo-Besucher kommen direkt am Sonntag, die meisten erfahrungsgemäß mit Bussen. Das Ulmer EJW stellt eine Schar von 120 ehren- und hauptamtlichen Helfern bereit, die für einen reibungslosen Ablauf des Tages sorgen werden.

Das Motto „Erfrischend lebendig“ leitet sich ab von der Jahreslosung der evangelischen Kirche, das für 2018 lautet und aus der Offenbarung des Johannes stammt: „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“.

Angemeldet haben sich bislang rund 6500 Bläser, so dass es am Sonntag um die 7000 sein werden, so schätzen die Organisatoren. Dazu kommen nochmal 2000 bis 3000 weitere Gäste für die anderen Veranstaltungen. Die Teilnehmer haben eine reiche Auswahl, das Programmheft umfasst 70 Seiten. „Wir sind froh, dass es am Sonntag kein Spiel der Deutschen bei der Fußball-Weltmeisterschaft gibt“, sagt Arvo Koha. Die Leinwand zwischen Münster und Stadthaus, die fürs Public Viewing aufgestellt ist, darf der Lapo für seine Veranstaltungen nutzen.