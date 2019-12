„In den letzten zwei Wochen kamen insgesamt fünf halb verhungerte, verletzte oder kranke Tauben zu mir. Und die Stadtverwaltung beharrt weiterhin darauf, dass es kein Taubenproblem geben würde.“ So beginnt ein langer Post, den die Ulmerin Anja Noll, Betreiberin der „Privaten Wildvogelhilfe Ulm“, Ende November auf der Facebookseite „Du weißt, dass du aus Ulm/Neu-Ulm bist,...“ veröffentlichte.

Seit vier Jahren kümmert sich die Arzthelferin in ihrer Freizeit und auf eigene Kosten um kranke und verletzte Vögel. In ihrem Post kritisiert die 29-Jährige, dass die Stadt Ulm sich weigere, Taubenschläge einzurichten und stattdessen ein Fütterungsverbot für Tauben verhängt habe. „Ist es denn tierschutzkonform, ein Haustier verhungern zu lassen?“, fragt sie. „Tauben haben einen angezüchteten Brutzwang. Elterntiere und Küken verhungern jämmerlich.“

„Eine Sauerei von der Stadt Ulm“

Innerhalb kürzester Zeit hatte der Beitrag 150 Likes und über 70 Kommentare. Viele User unterstützen Noll in ihrem Anliegen. „Ich finde es sowas von traurig“, schreibt eine Nutzerin. „Vor allem, wo es jetzt Winter wird, brauchen sie Schutz und Nahrung.“ Ein anderer kommentiert: „Eigentlich eine Sauerei von der Stadt Ulm.“ Ein weiterer User verweist mit einem Link auf die Webseite der Stadt Augsburg und schreibt dazu: „Ich möchte darauf hinweisen, dass die Stadt Augsburg eine gute Lösung gefunden hat.“

Augsburg: zehn Taubenschläge und Eier-Attrappen

Hinter dem Link verbirgt sich eine Mitteilung über das „Augsburger Stadttaubenkonzept“. Zehn Taubenschläge wurden dafür eingerichtet, befinden sich in denkmalgeschützten Gebäuden, Parkhäusern und den Dachstühlen städtischer Verwaltungsgebäude. Um die Population der „Ratten der Lüfte“ unter Kontrolle zu halten, werden deren Gelege durch Eier-Attrappen ersetzt. Tauben seien sehr standorttreu und hielten sich fast den ganzen Tag in ihrem Schlag auf, schrieb die Stadt Augsburg dazu. Die Erfolgskontrolle des Konzeptes erfolge über die Anzahl der entnommenen Taubeneier und die Menge des gebundenen Kotes.

Auch in Heidenheim wurden zwei Taubenschläge in den Dachgeschossen einer Musikschule und des alten Finanzamts eingerichtet, wie die Heidenheimer Zeitung berichtete.

„Das kostet Geld“

Doch auch kritische Stimmen werden laut. „Ich arbeite in der Innenstadt und es gibt dort unendlich viele Tauben, echt widerlich! Die sch... einen an, wenn man zu dicht an den Läden oder Lampen vorbei geht! Übrigens werden sie in der Innenstadt jeden Tag gefüttert!“, beschwert sich eine Userin. „Das kostet Geld“, wendet ein anderer ein.

In dem im Post veröffentlichten Antwortschreiben von Rainer Aumann, Mitarbeiter der Bürgerdiensten der Stadt Ulm, lautete die Begründung, dass die Stadt derzeit keine Notwendigkeit zum Handeln sehe, da es aktuell in Ulm kein generelles Taubenproblem gebe. Er verwies außerdem auf das Ulmer Tierheim, das bei den Überlegungen ebenfalls involviert gewesen sei. Wegen des fehlenden Konzepts zu Unterhalt und Betreuung eines Taubenhauses sei die Idee jedoch nicht weiterverfolgt worden.

Tierheim: „Personalmangel, aber generell machbar“

Ralf Peßmann, Leiter des Tierheims in Ulm, sagte auf Anfrage, dass grundsätzlich nichts gegen die Einrichtung von Taubenschlägen spreche. „Es muss nur mit Sinn und Verstand angegangen werden - und dafür braucht es in erster Linie Verantwortliche“, betonte er. Das Tierheim sei aktuell nicht in der Lage, ein solches Projekt zu begleiten, da es mitten im Umbau stecke. „Aus personeller Sicht ist das bei uns gerade nicht machbar.“ Das habe er auch der Stadt gesagt. „Wir haben verabredet, dass wir unter den aktuellen Umständen zu so einem Projekt nicht fähig sind.“ Das hieße aber nicht, dass die Einrichtung von Taubenschlägen generell nicht machbar sei. Aus welchen Gründen das Thema von der Stadt wieder fallengelassen wurde, wisse er nicht.

„Auch wir pflegen kranke und verletzte Tauben, die tierärztlich behandelt und wieder aufgepäppelt werden“, so Peßmann weiter. „Die Anzahl hält sich allerdings in Grenzen.“ Aktuell sei nur eine verletzte Taube in der Obhut des Tierheims.

Stadt Ulm ist aufgeschlossen für neue Konzepte

Rainer Aumann erklärte auf Anfrage, dass es schwierig sei, geeignete Objekte und Plätze zur Einrichtung von Taubenhäusern in Ulm zu finden. Gemeinsam mit einer fachkundigen Tierschützerin habe man vor ein paar Jahren nach einem geeigneten Standort gesucht. „Grundsätzlich sind Taubenhäuser ein probates Mittel, um eine Taubenpopulation zu kontrollieren. Letztlich konnte in Ulm jedoch kein geeigneter Standort gefunden werden.“ Die Stadt sehe derzeit keine Notwendigkeit zum Handeln, da nicht feststellbar sei, dass die Population stark zunehme. Das Taubenfütterungsverbot sei weiterhin ausreichend. „Jedoch sind wir aufgeschlossen zu neuen Konzepten, wenn die erforderlichen Rahmenbedingungen vorliegen.“

Aumann: „Keine Erfahrung zum Nutzen von Taubenschlägen“

In Ulm gebe es derzeit keine Taubengelege, daher werden auch keine Taubeneier nach dem Vorbild Augsburgs gegen Attrappen ausgetauscht. „Wir haben in Ulm keine Erfahrungen, ob sich durch Taubenschläge das Problem des Taubenkots und der Verschmutzung öffentlicher Flächen und an Gebäuden verringern lässt.“ Sollte jedoch vonseiten der Taubenschutzorganisationen das Ziel verfolgt werden, Taubenschläge zu errichten, können sich diese für die Suche nach einem Standort unter der Telefonnummer 0731 161 65 01 mit dem Gebäudemanagement der Stadt in Verbindung setzen.