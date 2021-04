Die Taubenhilfe Ulm, ein Freundeskreis von Tierschützern, hat eine traurige Entdeckung gemacht: An den Pfeilern beziehungsweise Leitungsrohren der Adenauerbrücke nisten auf Neu-Ulmer Seite Tauben. Und das, obwohl dort extra die auch sonst an Gebäuden üblichen Abwehrstacheln angebracht sind. So ...