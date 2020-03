Die Stadt Ulm hat ein Problem. Säckeweise verteilen selbst ernannte Tierschützer morgens Vogelfutter an einigen Stellen in der Innenstadt. Zwar wurden dort Tauben schon immer gefüttert, „aber das Problem hat sich in den vergangenen Monaten massiv verstärkt“, sagt Stefan Greiner, Leiter des Vereins Ulmer City Marketing als Vertreter des innerstädtischen Handels. Es sei „eine große Sauerei“, wie es stellenweise in der Hirschstraße und in der Pfauen-, Walfisch-, Platz- und Herrenkellergasse aussehe. Einzelhändler und Gastronomen könnten froh sein, „dass Ulm so einen guten Reinigungsdienst hat“. Die CDU/UfA-Fraktion fordert von der Verwaltung, dass geprüft wird, ob man an geeigneter Stelle einen Taubenturm aufstellen könnte.