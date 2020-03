Unermüdlich verteilen selbst ernannte Tierschützer morgens Vogelfutter an einigen Stellen in der Innenstadt. Zwar wurden dort Tauben schon immer gefüttert, „aber das Problem hat sich in den vergangenen Monaten massiv verstärkt“, sagt Stefan Greiner, Leiter des Vereins Ulmer City Marketing als Vertreter des innerstädtischen Handels. Es sei „eine große Sauerei“, wie es stellenweise in der Hirschstraße und in der Pfauen-, Walfisch-, Platz- und Herrenkellergasse aussehe. Einzelhändler und Gastronomen könnten froh sein, „dass Ulm einen guten Reinigungsdienst hat“.

In Absprache mit den Bürgerdiensten sei beschlossen worden, dass die Tierfütterer stärker kontrolliert werden. Sie brächten das Körnerfutter nicht etwa tütchenweise aus, „sondern sie sind mit Eimer und Schaufel unterwegs“. Greiner weiß aber auch, dass dies zum Teil ältere tierliebe Menschen sind, „die das Bußgeld gar nicht bezahlen können“.

Taubenfütterer werden wegen dieser Ordnungswidrigkeit angezeigt

Dazu sagt Rainer Türke, bei den Bürgerdiensten auch für den Bereich Tierschutz zuständig: „Ja, wir haben schon wiederholt Taubenfütterer angetroffen und wegen dieser Ordnungswidrigkeit angezeigt“. Der Kommunale Ordnungsdienst könne bestätigen, „dass diese Tierschützer eine Spur durch die Stadt ziehen“. Man habe schon säckeweise Vogelfutter beschlagnahmt. Wie das Problem gelöst werden kann, soll nächste Woche zunächst intern bei den Bürgerdiensten besprochen werden.

Denn: In der Innenstadt gibt es vermehrt Probleme mit Tauben. Sie machen Lärm, Dreck sowie Schäden an Gebäuden aufgrund des stark ätzenden Kots. Das hätten Bürger und das City-Marketing beklagt, schreiben aktuell auch die CDU/UfA-Stadträte Barbara Münch und Winfried Walter in einem Antrag an Oberbürgermeister Gunter Czisch.

Die Stadt Augsburg habe zur Behebung desselben Problems ein Taubenhaus eingerichtet. „Wir beantragen daher eine Prüfung, ob ein Taubenhaus nach Augsburger Vorbild oder der Einsatz von Falken für die Stadt Ulm eine Lösung wäre“, heißt es weiter – mit der Bitte um einen Bericht im zuständigen Ausschuss.

Falkner arbeitet nur über die Vergrämung

Ein Taubenhaus sei die einzig richtige Lösung, sagt Dagmar Kaufmann-Widder, die Vorsitzende des Tierschutzvereins für Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. Aber es sollte sich unbedingt jemand finden, der das Projekt langfristig und gewissenhaft betreut. Dazu müssen die Gewohnheitstiere erst einmal tatsächlich über Futter zu dem Taubenhaus oder Taubenturm gelockt werden – weg von ihren vertrauten Brutplätzen. Der Innenraum muss dann regelmäßig gesäubert und ab und zu von Parasiten wie Rote Vogelmilbe und Taubenzecke befreit werden. Um die Population tierschutzgerecht zu regulieren, sollten überdies regelmäßig die echten Eier gegen Gipseier ausgetauscht werden.

Die CDU schlägt zudem den Einsatz von Falken vor. Dazu sagt Falkner Andreas Schmid aus Blaustein, der auch die Taubenproblematik etwa am Ehinger Tor kennt: Wenn er seine zwei selbst ausgebildeten Harris Hawks, das sind amerikanische Wüstenbussarde, an Tauben-Hotspots fliegen lässt, arbeite er überwiegend über Vergrämung. Er bringt die natürlichen Feinde der Tauben dann mehrmals und zu unterschiedlichen Zeiten an diesen Ort, „damit die Tauben meinen, der Fressfeind ist bei ihnen eingezogen“. So würden die Vögel beim Brüten gestört und die Eier gar nicht erst fertig ausgebrütet.

Er lasse seine Bussarde aber wie in der Natur höchstens die schwachen Vögel schlagen. Brütet der Wanderfalke in der Stadt, räume dieser auf dieselbe Weise bei den Tauben auf. „Die kleineren Turmfalken in der Stadt sind indes reine Mäusejäger.“