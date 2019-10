Esther, 40, aus Ludwigsburg, liegt voll im Trend, denn sie lässt sich ein Cover-Up stechen. Damit bezeichnet man das „Überzeichnen“ eines bestehenden Tattoos, das vielleicht nicht so gelungen ist wie gewünscht - oder nach Jahren einem neuen Tattoo weichen soll. Esther lässt sich von Meck’s, einem Tätowierer aus Ludwigsburg, einer von rund 60 Ausstellern in der Messehalle 7, den gesamten Rücken machen. Mit einem Cover-Up. Das können, so erklärt Meck’s, zum Beispiel farbig akzentuierte Blumenmotive sein.

Es herrschte großer Andrang am ersten Tag der Ulmer Tattoo-Messe in der Messehalle. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 1000 Besuchern an beiden Tagen, die Messe geht noch bis Sonntag (da von 12 bis 18 Uhr).

Im Trend: Cover-Ups, Partner-Tattoos und Realismus

Neben Cover-Ups gebe es in diesem Jahr weitere Trends zu beobachten, sagt Vlad von den „Chillbrothers“, nämlich Partner-Tattoos. Also Freunde lassen sich ihre Kumpels stechen oder PartnerInnen ihre ParnerInnen. Pedi von „Herzblut Tattoo“ hat aber noch weitere Favoriten ausgemacht: Klassiker wie den Anker oder ein rotes Herz zum Beispiel - oder Realismus. Damit meint sie zum Beispiel foto-ähnliche Bilder auf der Haut. Ganz so wie Bene sich in der Messehalle etwas stechen lässt: Will Smith auf den Oberschenkel. Leonardo di Caprio und Johnny Depp hat er ja schließlich auch schon.

