Von Karfreitag bis Ostermontag ist in Ulm und Umgebung so einiges geboten. Feiern gehen, ein Besuch im Museum oder doch ins Konzert? Das ist los in der Region:

Das Osterwochenende steht vor der Tür. Für viele Familien mit Kindern, Studenten oder Berufstätige bieten die Feiertage zwischen Karfreitag und Ostermontag eine gute Gelegenheit, um die Ulmer Gegend bei einem Ausflug zu erkunden. Das ist los vom 19. bis 22. April (ohne Gewähr auf Vollständigkeit):

Typisch Ostern? Kreuzweg, Konzerte und Kultur in Ulm

Karfreitag, 19. April 2019

Lebendiger Kreuzweg Ulm / Neu-Ulm. Beginn: 18 Uhr auf dem Rathausplatz Neu-Ulm Passionsoratorium „Des Heilands letzte Stunden“. Beginn: 15 Uhr in der Pauluskirche Ulm

Samstag, 20. April 2019

Osterfeuer der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg. Am Platz vor St. Georg. Beginn: 18 Uhr

Ostsonntag, 21. April 2019

Ostermorgenfeier mit Osterfeuer der Evangelischen Kirchengemeinde Pauluskirche Ulm beim alten Friedhof. Beginn: 5 Uhr

Ostermontag, 22. April 2019

Osterkonzert in der Klosterkirche Roggenburg „Der Heyland hat gesiegt“ mit den Musikern Marc Lentz, Franz Zuckschwerdt, Catalina Bertucci und P. Stefan Kling. Beginn: 16 Uhr

Was kann ich an Ostern mit Kindern in Ulm unternehmen?

Kaum sind die ersten Ferientage vorbei, beginnen die Kids mit dem leidigen Ausruf: „Mir ist langweilig!“ Diese Veranstaltungen bringen Abwechslung zu Ostern:

Ostersonntag, 21. April 2019 und Ostermontag, 22. April 2019

Lebendige Osterausstellung im Naturkundlichen Bildungszentrum Ulm: Was hat es mit dem Osterhasen auf sich und Wissenswertes über das Wunderwerk Ei. Einlass: 11 bis 17 Uhr

Ostern im Donaubad: An Ostersonntag ab 14.15 Kinderprogramm mit Zaubershow und Glitzertattoos. Montags ab 14 Uhr Luftballonmodellage mit Zauberclown

Wo kann ich an Ostern in Ulm feiern gehen?

Samstag, 20. April 2019

Just 90ies Party im Rockside Ulm: Hits aus den 90ern mit DJ Diabolo. Einlass: 22 Uhr

Ostersonntag, 21. April 2019

Das Ding Black Affairs im Myers Ulm: Hip Hop und RnB Clubbeats mit DJ Damian. Einlass 22 Uhr

Welche Kinos haben an den Osterfeiertagen geöffnet?

In Baden-Württemberg gilt für den Karfreitag Tanzverbot. An diesen „stillen“ Tagen sind Tanzveranstaltungen und viele andere öffentlichen Veranstaltungen untersagt. Still wird es über die Osterfeiertage auch in den Ulmer Kinos. Diese bleiben geschlossen. Die Ausnahme bildet dabei das Dietrich Theater Neu-Um. An Karfreitag wird dort um 23 Uhr der Film „Double Date“ gezeigt.

