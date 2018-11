Theater Ulm Tanzabend, der Gemälde zum Leben erweckt

Ulm / Patrick Vetter

Im ersten Teil der Choreografie von Reiner Feistel können die Zuschauer erleben, wie statische Gemälde zum Leben erweckt werden: Die einzelnen Szenen sind von den Malereien von Edward Hopper inspiriert. In dem zweiten, abstrakteren Teil stellen sich die Tänzer persönlicher vor und vermitteln tänzerisch das Ulmer Stadtleben. Höhepunkt ist eine Discoszene mit Unterstützung von Breakdance-Künstlern.

Alexandra Killian (50), Ulm: Direkt die erste Szene in der Bar mit der Dame, den zwei Anzugträgern und dem Barkeeper war sehr authentisch und hat mich gefesselt. Es war sofort erkennbar, dass das das Bild „Nighthawks“ von Edward Hopper darstellen sollte. Am Anfang waren alle Tänzer wie erstarrt, traten dann aber langsam aus dem Bild heraus. Das Gemälde ist wirklich zum Leben erwacht. Die zweite Hälfte war auch schön, aber etwas nichtssagend und durcheinander. Ganz am Ende wurden die Zuschauer nochmal von ihren Stühlen gerissen und haben mitgeklatscht, als die Discomusik begann, ein Happy End sozusagen. Die Breakdance-Einlage hat gut zum Thema, dem Stadtleben, gepasst.

Vivien Hildt (23), Ulm: Als die Parkbank auf die Bühne kam und so aktiv in die Aufführung eingebunden wurde, hat mir das am besten gefallen. Die Szene war witzig und schauspielerisch gut (Dramaturgie: Nilufar Münzing und Diane Ackermann). Die Tänze waren insgesamt sehr energetisch. Auch verglichen mit ähnlichen Aufführungen war „Gesichter der Großstadt“ sehr durchdacht. Die erste Hälfte gefiel mir besser. Die Stimmung war gedeckter, sodass man die Gefühle gut nachempfinden konnte.

Heinz-Günter Meiners (78), Vöhringen: Ich bin bei dem Thema moderner Tanz kein Fachmann, fand das Stück aber begeisternd. Dass die Tänzer in der ersten Hälfte paarweise aufgetreten sind, war eine gute Idee. So konnte man sich tatsächlich auf die einzelnen Akteure konzentrieren. Es war nur schade, dass die erste Nummer um ihren Szenenapplaus gekommen ist. Das Ganze hat mich auch politisch interessiert. Es waren ja zehn Tänzer aus neun verschiedenen Ländern, die gezeigt haben, dass es super funktioniert, zusammen etwas zu machen.

Margret Hütter (81), Neu-Ulm: Wenn man etwas kritisieren müsste, würde ich sagen, dass die Musik im ersten Teil etwas fad war. Beeindruckend waren die vielen verschiedenen Ansichten und Bühnenbilder (Bühne und Kostüme: Hans Winkler). Es wurden große Kulissen hereingeschoben oder von der Decke gelassen. Am besten hat mir in der ersten Hälfte das Stück gefallen, in dem ein Tanz über den Dächern dargestellt wurde.

Petra Braunsteffen (48), Blaustein: Ich war nie ein Ballettfan, doch der Zeitgenössische Tanz hat mir ausgesprochen gut gefallen. Es fiel dem Zuschauer leicht, in jeder Szene mit den Tänzern mitzufühlen. Durchweg sagte mir neben dem Tanz die Musik zu. Das Bild vom Münster stellte schön den Bezug zu Ulm her.

Daniel Bronnenmayer (41), Neu-Ulm: Die Choreografien waren sehr aufwändig inszeniert. Das Bühnenbild mit den Projektionen fand ich in der zweiten Hälfte sehr gelungen. Im ersten Teil wurde mehr mit Licht und Schatten (Licht: Marcus Denk) gespielt. Das war natürlich auch sehr kreativ.

Magdalena Traßl (18), Zang: Die Kraft und Eleganz der Tänzer hat mich an dem Abend am meisten beeindruckt. Die schwierigen Bewegungen, bei denen jeder Muskel angespannt war, wurden mit Leichtigkeit getanzt. Das macht gute Tänzer aus, wenn komplizierte Bewegungsabläufe wie Routine aussehen.

Daniel Walther (26), Ulm: Da war echt für jeden was dabei. Vieles hat an klassisches Ballett (Ballettrepetition: Eva Llorente Díaz) erinnert, am Ende kamen aber sogar noch zwei Breakdancer dazu. Diese Vermischung von verschiedenen Stilen hat mir persönlich sehr gut gefallen, deshalb war das Ende auch mein Highlight. Sonst was der zweite Teil des Abends manchmal etwas verwirrend.