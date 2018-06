Porträt Tanz mit Gesang als perfekte Kombination

Von Tanja Miller

Musicaldarstellerin, das ist Maren Kerns Lebenstraum, und sie hat ihn sich erfüllt. Denn aus der Leidenschaft im Tanzen, Singen und Schauspielern ist für die 29-Jährige ein Beruf geworden. Aktuell spielt sie im Theater Ulm bei „Rock of Ages“ und moderiert heute die erste Stadtgesichter-Gala im Passigatti-Werk III (siehe Infokasten). „Ich freue mich wahnsinnig darauf“, sagt Maren, die in Berlin wohnt und in Freiburg geboren ist, aber eine große Verbindung zu Ulm hat. Mit 13 Jahren zog sie nämlich mit ihrer Familie in die Donaustadt.

Als Achim Wendt, Organisator der Stadtgesichter, sie fragte, ob sie ein Teil des Projekts sein möchte, hat sie sofort ja gesagt. „Ich engagiere mich gerne für das Konzept, das Kinder und Jugendliche unterstützt und Künstlern zusätzlich eine Plattform bietet. Natürlich ist es großartig, dass die Aktion aus Ulm kommt.“

An der Ballettschule Ulm

Bei der Gala heute singt sie auch zwei Musical-Lieder: Halleluja und A night like this. Entdeckt hat Maren die Leidenschaft zum Gesang, als sie bei ihrer Tanzausbildung an der Ballettschule Ulm nach London geflogen war. Die Schule bildet nach dem professionellen System der Royal Academy of Dance aus. Deshalb finden die Prüfungen in England statt. Dort ging der damalige Teenager außerdem auf Musicalschulen, die Workshops anbieten. „Das hat mir sofort gefallen.“ Ihre Zeit nach dem Schulunterricht war dann nicht mehr nur mit Tanztraining gefüllt, sondern auch mit Gesangsstunden. Dadurch hat sie fünfmal die Woche trainiert, auch während ihrer Abiturzeit. „Da war es vollkommen klar, dass ich das beruflich anstrebe.“

Als Musicaldarstellerin könne sie alle ihre Talente vereinen, deshalb wäre eine Tanzkarriere nicht in Frage gekommen. So sei es die perfekte Kombination: „Auch wenn es blöd klingt, aber es ist, als ob ich dafür geboren bin.“

Ihre Ausbildung begann sie als 19-Jährige an der Stage School Hamburg in Gesang, Tanz und Schauspiel. Um sich ihr Studium zu finanzieren, hat sie in der Jazzbar Angie’s Nightclub auf der Reeperbahn gesungen. Bereits im dritten Lehrjahr bekam sie nach einem Casting ihren ersten Job als Darstellerin bei „Aida“ in Ettlingen. Seither folgte ein Auftritt nach dem anderen. „Ich bin dankbar, dass ich in dem harten Geschäft so gut Fuß fassen konnte.“

Mit Mozart-Musical in Shanghai

Denn bevor sie auf der Bühne stehen kann, muss sie sich erst für eine Rolle bei Castings durchsetzen. Oft hat sie es geschafft und konnte somit bei vielen bekannten Musicals auftreten wie bei „Ich war noch niemals in New York“ im Theater des Westens in Berlin oder im Theater in München, was ein Höhepunkt ihrer Karriere gewesen sei: „Die Stimmung bei den Aufführungen war toll – und ich mag einfach die Musik von Udo Jürgens.“

Eine „total abgefahrene Erfahrung“ hat die Darstellerin 2016 in Shanghai mit dem Musical „Mozart“ gemacht. „Die Chinesen lieben und verehren die Musik, und obwohl die Show auf Deutsch war, haben sie mitgesungen.“ Sie ist auch stolz, seit 2017 Solistin an der Volksoper in Wien zu sein. Aber gerade ist sie am Theater Ulm in der Rolle der Regina bei „Rock of Ages“ zu sehen. „Die Musik ist so sehr mein Ding, dass ich es einfach genieße, drei Stunden hardcore abzurocken.“