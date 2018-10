Ulm Syrlinsteg ausgehoben – Schwabstraße noch bis 12 Uhr gesperrt

Ulm / Tobias Knaack

Im zweiten Anlauf hat der Aushub des Syrlinstegs in Ulm geklappt. Lediglich beim Abtransport gibt es Probleme, da der entsprechende Lkw kaputt ging.

Aller guten Dinge sind – in diesem Fall: zwei. Im zweiten Anlauf hat es in der Nacht zu Mittwoch geklappt, den Syrlinsteg in Ulm auszuheben. Beim ersten Versuch hatte es der bestellte Kran (Traglast 350 Tonnen) am Samstag nicht geschafft, den Steg zu heben. Nun, mit einem Kran mit einer Traglast von 500 Tonnen, sei alles reibungslos gelaufen, erklärte Gerhard Fraidel, Abteilungsleiter bei der Stadt Ulm. „Der Steg ging sehr gut raus“, sagte er.

Aushubarbeiten in der Ulmer Schwabstraße. © Foto: Lars Schwerdtfeger

Abtransport verzögert sich

Lediglich der Abtransport des Stegs verzögere sich. Der Lkw, der das Bauwerk hätte wegschaffen sollen, brach Fraidel zufolge beim Aufladen unter der Last zusammen. „Der ist beim Verladen in die Knie gegangen.“ Nun muss ein Ersatz-Lastwagen bestellt werden. Das Problem: Der Lkw, der ursprünglich für den Abtransport vorgesehen gewesen war, blockiert aktuell noch die Zufahrt zum Kran, der nach dem Einsatz am Morgen bereits hätte abgebaut werden sollen. In der Folge konnte die Schwabstraße noch nicht wie geplant um 7 Uhr am Mittwochmorgen wieder freigegeben werden, sondern bleibt noch bis 12 Uhr gesperrt.

