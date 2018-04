Ulm SWU: Millionenschaden durch Schwarzfahrer

Ulm / Uwe Keuerleber

Im Ulmer Stadtgebiet fahren bis zu 7500 Menschen ohne Fahrschein. Für die SWU entsteht dadurch ein Schaden in Millionenhöhe.

Fahren ohne Fahrschein. Ordnungswidrigkeit oder Straftat? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch der Bundestag. Bei den Verkehrsbetrieben der SWU liegt die Zahl der Schwarzfahrer bei rund 7500. „Intern werden die sogenannten “Graufahrer“ mit eingerechnet“, sagt der Leiter der Kommunikation bei der SWU, Andreas Ceder. Dabei handelt es sich um Fahrgäste die im Besitz einer Fahrkarte sind, diese aber bei Kontrollen nicht dabei haben. In der Regel handelt es sich um personalisierte Fahrkarten, wie etwa Schüler- oder Monatskarten. Wer diese Fahrkarten nicht vorweisen kann, der muss sie nachträglich bei den SWU vorzeigen, dabei wird eine Bearbeitungsgebühr von 7 Euro fällig.

Drei Millionen Euro Schaden

Laut Ceder liegt der Anteil der Fahrgäste, die ohne gültiges Ticket unterwegs sind, bei vier Prozent. Der Schaden für die SWU beläuft sich so auf eine Summe von drei Millionen Euro. „Geld, das letztendlich auf den Steuerzahler zurückfällt“, so Andreas Ceder. Deshalb ist auch für ihn das Schwarzfahren, oder wie es korrekt heißt, Erschleichung von Beförderungsleistung, kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Allerdings hält er nichts von einer Ersatzfreiheitsstrafe für wiederholte Schwarzfahrer, die nicht in der Lage sind die verhängten Geldstrafen zu bezahlen. „Das Problem liegt bei der Justiz, die sich damit ein Ei gelegt hat“, sagt Ceder. Sobald ein Schwarzfahrer erwischt wird, er aber sich weigert seine Personalien anzugeben, haben die Fahrscheinkontrolleure aufgrund des Datenschutzes keine Handhabe, diese einzufordern. „Ihnen bleibt nur die Polizei zu informieren, die wiederum den Vorgaben handelt und gegen den Schwarzfahrer Strafanzeige stellen muss“, so Ceder weiter. Sein Vorschlag wäre, dass die Justiz in den Dialog mit dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) tritt, um dieses Problem zu thematisieren.

Sozialticket für öffentlichen Nahverkehr

Mit dem Sozialticket kommen Menschen die Arbeitslosengeld II beziehen (Hartz IV) oder Flüchtlinge in den Genuss des verbilligten Nahverkehrs. „Dafür muss ich die Stadt sehr loben, dass sie diese Möglichkeit bietet“, sagt Andreas Ceder. Dadurch entschärft sich auch ein wenig der Missbrauch des Schwarzfahrens.