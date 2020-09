Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde fort. Sie ruft am Montag Mitarbeiter der SWU (Energie, Netze, Telenet) zum Streik auf. Um 8 Uhr ist ein Demonstrationszug vom SWU-Sitz in der Karlstraße zum Gewerkschaftshaus am Weinhof geplant. Dort läuft um 9 Uhr eine Streikversammlung. Verdi steht auf dem Standpunkt, dass speziell die Beschäftigten der Strom- und Wasserversorgung eineverdient haben.