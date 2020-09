Kaum Busse, keine Straßenbahnen: Am kommenden Donnerstag, 1. Oktober, steht der öffentliche Nahverkehr in Ulm weitgehend still. Der Grund: Warnstreiks. Die Gewerkschaft Verdi ruft Bus- und Straßenbahnfahrer der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen.

Warnstreik in Ulm: Diese Linien sind betroffen

Der Warnstreik soll zu Betriebsbeginn um 3.45 Uhr starten. Diese Linien entfallen komplett:

1

2

4

7

8

10

15.

Diese Linien entfallen teilweise:

5

11

E.

Diese Linien verkehren unverändert:

6

9

12

13

14

16.

Wie lange der Arbeitsboykott dauert, ist unklar. Verdi will das Streikende kurzfristig bekannt geben. Hintergrund des Streiks: Verdi fordert für die Mitarbeiter von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Lohn und eine Mindesterhöhung von 150 Euro. Die bisherigen Verhandlungen verliefen erfolglos.